Palio Teatrale Studentesco di Udine: biglietti disponibili per la 55ª edizione

Ogni primavera, il teatro di Udine, è pronto ad accogliere la rassegna teatrale più longeva del panorama italiano. Quest’anno il Palio Teatrale Studentesco “Città di Udine” celebra la sua 55ª edizione, in programma dal 28 aprile al 23 maggio. Il Teatro Palamostre, un luogo in cui l’arte diventa espressione autentica e strumento di condivisione, accoglierà studenti e studentesse delle scuole superiori della provincia in un mese che si prospetta ricco di spettacoli, di novità, di ospiti ma anche di attesi ritorni e collaborazioni. Scopri il programma e acquista ora i biglietti per vivere dal vivo il Palio Teatrale Studentesco di Udine.



Una tradizione che guarda al futuro

Nato nel 1971 e organizzato dal Teatro Club Udine Ets, il Palio continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità. La 55ª edizione richiama il tema della trasformazione e della crescita, simboli perfetti per accompagnare i giovani di oggi in questa esperienza. Qui avranno modo di scoprire sia il mondo dell’arte teatrale sia il valore aggiunto del lavoro di gruppo. La 55ª edizione prevede 26 spettacoli, due ogni sera, con la partecipazione di oltre 500 tra studentesse, studenti e giovani interpreti, guidati dai loro coordinatori. L’obiettivo è quello di portare in scena temi e visioni differenti, per restituire un’analisi autentica del mondo giovanile contemporaneo. Ad arricchire il programma saranno le iniziative collaterali e i numerosi ospiti, anche ex partecipanti del Palio.

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Come acquistare i biglietti

I biglietti si potranno acquistare al Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21 (UD) o preventivamente sul circuito di Vivaticket Corriere dello Sport, così da evitare code il giorno dell’evento. Il Palio Teatrale Studentesco Città di Udine è organizzato da Teatro Club Udine Ets con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine, la Fondazione Friuli, Banca 360 e Calzavara. Ricordiamo che il Palio non è solo una rassegna, ma un luogo di incontro, ascolto, condivisione delle responsabilità ma soprattutto di partecipazione attiva, in cui il palcoscenico diventa un modo per confrontarsi tra generazioni, linguaggi e sensibilità diverse.

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