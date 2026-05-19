Rockin’1000 all’Allianz Stadium: biglietti per il grande show di Torino

Dopo aver portato la propria energia in alcune delle città più importanti al mondo, da Parigi a Madrid, da San Paolo a Roma, Rockin’1000 arriva nella splendida città di Torino, già pronta ad accogliere uno degli eventi musicali più importanti del 2026. L’Allianz Stadium sabato 30 maggio, alle ore 21.00 accoglierà Rockin’1000, il progetto Made in Italy diventato fenomeno globale e che porterà in scena mille musicisti. La band più grande del mondo, uno show di due ore e i brani che hanno fatto la storia del Rock.

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Elio e le Storie Tese, Morello e Lodovica Comello: gli ospiti dello show

Nato nel 2015 a Cesena da un’idea tanto visionaria quanto efficace, il progetto Rockin’1000 ha dimostrato sin da subito che la musica può diventare linguaggio universale. La prima grande impresa fu quella di riuscire a riunire mille musicisti per suonare insieme “Learn To Fly” dei Foo Fighters, con l’obiettivo di convincere la band americana a esibirsi in città. Il video fece il giro del mondo e trasformò quell’idea in qualcosa di più grande: oggi è una comunità musicale capace di riempire stadi, coinvolgere artisti e conquistare il pubblico di tutto il mondo. La serata del 30 maggio 2026 sarà ricca di ospiti speciali. All’Allianz Stadium si uniranno alla band Elio e le Storie Tese e Pietro Morello, due personalità capaci di aggiungere ironia, talento e imprevedibilità allo spettacolo. A presentare l’evento invece, ci sarà Lodovica Comello, volto amato dal grande pubblico. Un intero campo da calcio trasformato in un unico grande palco e una scaletta pensata per celebrare i grandi brani rock.

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Come acquistare i biglietti e cosa sapere

I biglietti per Rockin’1000 sono disponibili online tramite il circuito Vivaticket Corriere dello Sport. Per l’evento è necessario indicare su ogni biglietto il nome del reale utilizzatore, secondo le modalità previste in fase di acquisto. Sono inoltre disponibili i servizi di cambio nominativo e rivendita, attivi fino al 29 maggio, per gestire in modo semplice e sicuro eventuali variazioni.

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