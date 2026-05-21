Torino Fringe Festival 2026, biglietti e Pass per vivere “Metropolis” nel cuore di Torino
La XIV edizione del festival guarda al futuro con il tema “Metropolis, il futuro che verrà”, omaggio al capolavoro visionario di Fritz Lang e occasione per raccontare, attraverso teatro off e arti performative, la nuova scena contemporanea. Spazi urbani, luoghi non convenzionali e scenari quotidiani trasformati in palcoscenico.
Approfitta del Pass da 3, 5 o 8 spettacoli sul circuito Vivaticket Corriere dello Sport.
Torino Fringe Festival 2026: la città come palcoscenico
Il Torino Fringe Festival ha costruito negli anni una propria identità precisa. Nato nel 2013 prende ispirazione dai grandi Fringe Festival europei, ma con un unico obiettivo: quello di portare in Italia lo spettacolo dal vivo al di fuori dei circuiti tradizionali, avvicinando il pubblico alla scena contemporanea. Ed è così che locali, grandi club, mercati, musei, piazze ma anche dimore storiche diventano parte integrante dell’esperienza, favorendo la possibilità di confronto tra artisti e spettatori. L’edizione 2026 prende forma con Metropolis e tante gallerie, librerie, coworking, cortili, studi creativi e altri luoghi inattesi della città di Torino, sono già pronti a diventare parte di un racconto collettivo. A cento anni dall’ambientazione del film di Fritz Lang, il festival spinge il pubblico ad interrogarsi sul rapporto tra arte, comunità, spazio urbano e trasformazione sociale. Il festival conferma così la sua vocazione più autentica: mettere in relazione artisti, pubblico e città, dando rilevanza alla scena indipendente e alle nuove forme di creatività.
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Biglietti e come funziona il Pass per accedere
Sono disponibili diversi biglietti e formule, scegliendo tra spettacoli della sezione Teatro Off & della sezione Repliche. I Pass consentono di comporre il percorso selezionando spettacoli, date e orari tra oltre 170 repliche, più di 30 spettacoli e oltre 15 eventi speciali. Formule diverse per un’unica esperienza, tra teatro, musica, danza e arti performative: con i Fringe Supporter Pass potrai costruire in modo indipendente l’itinerario, in base ai tuoi interessi, scegliendo tra gli spettacoli o in fase d’acquisto o successivamente, sia prima che durante il festival, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Il consiglio è quello di programmare per tempo il proprio percorso, soprattutto per gli spettacoli più richiesti. Ogni serata si possono visionare fino a due spettacoli nello stesso luogo, oppure combinare una prima fascia serale tra le 19:30 e le 20:00 con una seconda fascia tra le 21:00 e le 21:30 in un altro luogo, tenendo conto dei tempi di percorrenza per raggiungerlo. Anche per questo motivo è consigliabile organizzarsi preventivamente.
Costruisci il tuo itinerario, dal 19 al 31 maggio Torino ti aspetta con Metropolis.