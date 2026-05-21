Torino Fringe Festival 2026, biglietti e Pass per vivere “Metropolis” nel cuore di Torino



Torino Fringe Festival 2026: la città come palcoscenico

Il Torino Fringe Festival ha costruito negli anni una propria identità precisa. Nato nel 2013 prende ispirazione dai grandi Fringe Festival europei, ma con un unico obiettivo: quello di portare in Italia lo spettacolo dal vivo al di fuori dei circuiti tradizionali, avvicinando il pubblico alla scena contemporanea. Ed è così che locali, grandi club, mercati, musei, piazze ma anche dimore storiche diventano parte integrante dell’esperienza, favorendo la possibilità di confronto tra artisti e spettatori. L’edizione 2026 prende forma con Metropolis e tante gallerie, librerie, coworking, cortili, studi creativi e altri luoghi inattesi della città di Torino, sono già pronti a diventare parte di un racconto collettivo. A cento anni dall’ambientazione del film di Fritz Lang, il festival spinge il pubblico ad interrogarsi sul rapporto tra arte, comunità, spazio urbano e trasformazione sociale. Il festival conferma così la sua vocazione più autentica: mettere in relazione artisti, pubblico e città, dando rilevanza alla scena indipendente e alle nuove forme di creatività.

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Biglietti e come funziona il Pass per accedere

Sono disponibili diversi biglietti e formule, scegliendo tra spettacoli della sezione Teatro Off & della sezione Repliche. I Pass consentono di comporre il percorso selezionando spettacoli, date e orari tra oltre 170 repliche, più di 30 spettacoli e oltre 15 eventi speciali. Formule diverse per un’unica esperienza, tra teatro, musica, danza e arti performative: con i Fringe Supporter Pass potrai costruire in modo indipendente l’itinerario, in base ai tuoi interessi, scegliendo tra gli spettacoli o in fase d’acquisto o successivamente, sia prima che durante il festival, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Il consiglio è quello di programmare per tempo il proprio percorso, soprattutto per gli spettacoli più richiesti. Ogni serata si possono visionare fino a due spettacoli nello stesso luogo, oppure combinare una prima fascia serale tra le 19:30 e le 20:00 con una seconda fascia tra le 21:00 e le 21:30 in un altro luogo, tenendo conto dei tempi di percorrenza per raggiungerlo. Anche per questo motivo è consigliabile organizzarsi preventivamente.

Costruisci il tuo itinerario, dal 19 al 31 maggio Torino ti aspetta con Metropolis.