Firenze Rocks 2026, biglietti per Lenny Kravitz e Salmo: la grande apertura alla Visarno Arena

Lenny Kravitz, Salmo e non solo: tre giorni di musica internazionale

Per entrambi sarà la prima volta sul palco di Firenze Rocks. Da una parte Lenny Kravitz, cantautore, polistrumentista, produttore discografico, attore e icona mondiale, capace di fondere rock, soul, funk e groove in uno stile inconfondibile. Vincitore di quattro Grammy Awards consecutivi, ha stabilito il record per il maggior numero di vittorie nella categoria “Best Male Rock". Guiderà la serata con lo stesso carisma che lo ha trasformato in una delle figure più importanti della scena internazionale. Accanto a lui ci sarà Salmo, tra gli artisti italiani più potenti degli ultimi anni, pronto a portare a Firenze tutta l’energia del suo universo musicale: barre, elettronica e rock. Inoltre, ad aprire la giornata del 12 giugno ci saranno anche The Sophs, una giovanissima band di Los Angeles che si diverte a sperimentare con generi diversi: dal punk al blues, in un lavoro che esplora tutti i lati più oscuri delle emozioni umane. E’ tanta l’attesa anche per sabato 13 giugno, dove sul palco ci sarà Robbie Williams, altra grande prima volta per il festival di Firenze. Domenica 14 giugno, invece, la chiusura sarà affidata ai The Cure, band e leggenda assoluta del rock, torna a Firenze Rocks dopo il concerto del 2019, ricordato ancora oggi da tutti noi come un momento indimenticabile della storia del festival. Una line-up che si concluderà con gli scozzesi Mogwai, con i The Twilight Sad, tra le band più amate della scena alternativa britannica e con gli irlandesi Just Mustard. Tre giorni, tre serate, un programma ricco di sorprese nello scenario di Firenze, un’unica grande destinazione per chi ama la musica.

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Come e dove acquistare i biglietti del festival

Anche quest’anno il cuore del festival sarà la Visarno Arena con più di 6.000 metri quadrati dedicati a intrattenimento, food & beverage. Tra le novità introdotte ci sarà il sistema di pagamento per il food & beverage orientato al 100% cashless, per semplificare l’esperienza e ridurre le code. Si rinnova inoltre la collaborazione con Frecciarossa: chi sceglierà il treno per raggiungere Firenze nei giorni del festival, potrà viaggiare con sconti fino al 75% in fase di acquisto. Ricordiamo inoltre che, invece di acquistare il biglietto per ogni singolo concerto, si potrà acquistare qui l’abbonamento full, ideale per coloro che vogliono partecipare a tutte e tre le serate, senza perdersi nulla. E tu? Vuoi vivere il festival senza perderti neanche un concerto? Acquista qui l’abbonamento 3 giorni per Opel Firenze Rocks 2026.