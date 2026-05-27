Il Museo della Figurina festeggia 20 anni: online i biglietti per l’evento a Modena

La storia della figurina nasce a Modena: una piccola edicola di famiglia e l’intuizione di mamma Olga danno vita alla celebre azienda di figurine Panini. Ora, ben 20 anni dopo l'apertura del Museo della Figurina di Palazzo Santa Margherita, festeggiamo Giuseppe Panini con un percorso speciale, ideato per celebrare la storia del museo e della collezione donata al Comune di Modena, ripercorrendo insieme l’evoluzione di questo oggetto capace di attraversare intere generazioni e diversi linguaggi. Dal 21 maggio al 6 settembre, Modena ti aspetta. Acquista qui i biglietti online.



Omaggio a Giuseppe Panini e alla leggenda Pizzaballa

Il racconto parte dall’edicola di Corso Duomo acquistata da mamma Olga nel 1945, anno che segna l’inizio dell’impresa familiare destinata a diventare nel 1961, la celebre azienda di figurine Panini. Immagini, oggetti e testimonianze video accompagneranno il visitatore attraverso le passioni di Giuseppe Panini: l’enigmistica, le fotografie storiche, le cartoline, l’aviazione e lo sport. Tra i momenti più attesi della mostra l’esposizione della leggendaria figurina di Pier Luigi Pizzaballa, portiere dell’Atalanta nell’album Calciatori 1963-64. Un pezzo introvabile, ricercato da generazioni di collezionisti e sinonimo del “pezzo mancante”: ogni bustina si trasformava nella promessa di ultimare l’album. Ma a rendere ancora più forte il legame con lo sport ci sarà anche il racconto della pallavolo modenese, con la squadra fondata nel 1966 da Panini e una testimonianza video di Julio Velasco interrogato sul rapporto con il presidente che negli anni Ottanta, guidò una stagione di successi. Nel percorso trova spazio anche l’iconografia che ha reso riconoscibile il marchio Panini: la celebre rovesciata di Carlo Parola, rielaborata da Wainer Vaccari, pubblicata in oltre 200 milioni di copie con didascalie in greco e cirillico, arabo e giapponese e puntualmente riproposta sugli album Calciatori delle figurine Panini. Dall’edicola Panini al mito mondiale delle figurine: scegli la tua data e acquista i biglietti per l’evento.



Orari, date e perché visitare la mostra a Modena

L’evento “20 anni del Museo della Figurina” è in programma dal 21 maggio al 6 settembre al Museo della Figurina, all’interno di Palazzo Santa Margherita, a Modena. Gli orari di apertura sono: da mercoledì a venerdì, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00; sabato, domenica e festivi dalle 11:00 alle 19:00. Dal 1° luglio al 31 agosto, il museo è aperto da mercoledì a domenica, compresi festivi dalle 15:00 alle 19:00. Un’occasione imperdibile per chi ama lo sport e il collezionismo. Acquista in anticipo i biglietti per non perdere l’evento dedicato ai 20 anni del Museo della Figurina: prenota qui i biglietti.