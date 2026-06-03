Bollani, Moroni e Rea a Genova: biglietti per il gran finale del Pesto Music Festival

Domenica 7 giugno 2026 alle ore 20:30 il Teatro Carlo Felice di Genova accoglierà sullo stesso palco, in occasione del concerto finale del Pesto Music Festival, tre protagonisti assoluti del pianoforte jazz italiano: Stefano Bollani, Dado Moroni e Danilo Rea. Tre artisti con tre modi diversi e riconoscibili di intendere il pianoforte, si uniranno in un’esperienza musicale basata sulla pura improvvisazione. Acquista ora i biglietti per il gran finale del Festival.



Perché non perdere il concerto del 7 giugno

Il Pesto Music Festival è la rassegna dedicata alla grande musica dal vivo e ai protagonisti della scena jazz italiana e internazionale. La 1ª edizione si concluderà in una delle sale simbolo della città, il Teatro Carlo Felice. Nulla sarà scritto in anticipo, la musica nascerà sul momento, prenderà forma attraverso l’intesa tra i tre pianisti: Bollani porterà sul palco il suo indistinguibile linguaggio eclettico e l’imprevedibilità, capace di spaziare dal jazz alla musica classica; Moroni aggiungerà musica swing, raffinatezza tecnica e una profonda conoscenza della tradizione musicale; Rea completerà il trio deliziandoci con la sua innata capacità di trasformare ogni melodia in un racconto ricco di improvvisazione personale.

Scopri qui come partecipare.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per il concerto conclusivo del Pesto Music Festival, in programma il 7 giugno alle ore 20:30 al Teatro Carlo Felice di Genova, sono disponibili online qui.

L’evento porterà sullo stesso palco Stefano Bollani, Dado Moroni e Danilo Rea per una serata interamente dedicata al grande jazz dal vivo. Per assistere al concerto ed effettuare l’acquisto del biglietto, è necessario consultare la piattaforma Vivaticket-Corriere dello Sport, qui troverai tutte le informazioni relative ai posti disponibili e alle modalità di accesso.