Live in Chiostri 2026, biglietti per Dimartino, Marta Del Grandi e Il Mago del Gelato a Reggio Emilia
Venerdì 19 giugno 2026 alle ore 20:00, i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia accolgono Dimartino, Marta Del Grandi e Il Mago del Gelato per il Live in Chiostri 2026. Il festival torna nel cuore della città con la sua quarta edizione, trasformando uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Reggio Emilia in uno spazio di incontro tra artisti e pubblico.
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Cosa aspettarsi da Live in Chiostri: il festival che valorizza la musica
Concerti, incontri, podcast live, momenti di partecipazione: Live in Chiostri è una vera esperienza culturale diffusa, che mette al centro la musica come strumento di relazione e di rigenerazione urbana. Reggio Emilia restituisce così ai Chiostri di San Pietro il ruolo di luogo vivo, di condivisione. La prima serata è quella del 19 giugno e mette insieme tre artisti diversi ma complementari: Dimartino che porta sul palco la forza della nuova canzone italiana, con una scrittura capace di alternare intimità, racconto e profondità melodica; Marta Del Grandi che aggiunge una dimensione internazionale, tra ricerca pop, atmosfere sospese e una vocalità che l’ha resa una delle artiste più riconoscibili della scena contemporanea; e Il Mago del Gelato che completa il programma con il suo suono tra funk, jazz e suggestioni cinematografiche. Acquista qui i biglietti. Il festival proseguirà anche sabato 20 giugno con grandi artisti come Giorgio Poi, Mille e Ciao Discoteca Italiana DJ set.
Clicca qui per i biglietti del 20 giugno con Giorgio Poi, Mille e Ciao Discoteca Italiana.
Come acquistare i biglietti
I biglietti per Dimartino, Marta Del Grandi e Il Mago del Gelato ai Chiostri di San Pietro sono disponibili sul circuito Corriere dello Sport- Vivaticket. Non aspettatevi un semplice concerto, sarà una delle esperienze musicali più interessanti della stagione estiva. Due serate pensate per chi vuole vivere a pieno il festival, con un percorso musicale che attraverserà generazioni diverse, con linguaggi e sensibilità artistiche differenti.
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