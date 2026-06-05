Live in Chiostri 2026, biglietti per Dimartino, Marta Del Grandi e Il Mago del Gelato a Reggio Emilia

Cosa aspettarsi da Live in Chiostri: il festival che valorizza la musica

Concerti, incontri, podcast live, momenti di partecipazione: Live in Chiostri è una vera esperienza culturale diffusa, che mette al centro la musica come strumento di relazione e di rigenerazione urbana. Reggio Emilia restituisce così ai Chiostri di San Pietro il ruolo di luogo vivo, di condivisione. La prima serata è quella del 19 giugno e mette insieme tre artisti diversi ma complementari: Dimartino che porta sul palco la forza della nuova canzone italiana, con una scrittura capace di alternare intimità, racconto e profondità melodica; Marta Del Grandi che aggiunge una dimensione internazionale, tra ricerca pop, atmosfere sospese e una vocalità che l’ha resa una delle artiste più riconoscibili della scena contemporanea; e Il Mago del Gelato che completa il programma con il suo suono tra funk, jazz e suggestioni cinematografiche. Acquista qui i biglietti. Il festival proseguirà anche sabato 20 giugno con grandi artisti come Giorgio Poi, Mille e Ciao Discoteca Italiana DJ set.

Clicca qui per i biglietti del 20 giugno con Giorgio Poi, Mille e Ciao Discoteca Italiana.





Come acquistare i biglietti

I biglietti per Dimartino, Marta Del Grandi e Il Mago del Gelato ai Chiostri di San Pietro sono disponibili sul circuito Corriere dello Sport- Vivaticket. Non aspettatevi un semplice concerto, sarà una delle esperienze musicali più interessanti della stagione estiva. Due serate pensate per chi vuole vivere a pieno il festival, con un percorso musicale che attraverserà generazioni diverse, con linguaggi e sensibilità artistiche differenti.

Acquista ora i biglietti per Live in Chiostri 2026.