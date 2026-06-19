Biglietti World Ducati Week 2026: a Misano la grande festa dei 100 anni Ducati

Perché il WDW 2026 sarà imperdibile

Come raccontato da InMoto nello speciale dedicato ai 100 anni Ducati, il 2026 segna un traguardo storico per la Casa di Borgo Panigale: un secolo di innovazione, sviluppo tecnologico e tanti successi sportivi che hanno contribuito a scrivere la storia del motociclismo. Il Misano World Circuit ospiterà un programma ricco di attività, tra test ride, parate, incontri con piloti e tecnici Ducati, spettacoli e iniziative dedicate agli appassionati. Tra i momenti più attesi del weekend spicca la Race of Champions, appuntamento simbolo del World Ducati Week. Per l’edizione 2026 è prevista una formula ancora più coinvolgente, con prove libere e qualifiche il sabato e gara ufficiale la domenica: un mix di velocità e spettacolo che porterà in pista i campioni Ducati davanti al pubblico di Misano.

Partecipa alla celebrazione dei 100 anni Ducati: prenota i biglietti per il WDW.



Biglietti e pass disponibili

Per partecipare al World Ducati Week 2026 sono disponibili due formule di ingresso:

Pass Biker: consente l'accesso all'Evento al partecipante con la propria moto;

Pass Visitor: consente l'accesso all'Evento al partecipante come passeggero o a piedi.

Il pass 3 giorni consente di entrare tutti i giorni dell'evento a qualsiasi ora e più volte durante la giornata. Il pass giornaliero consente l'accesso all'evento solo il giorno scelto a qualsiasi ora e più volte durante la giornata. Ricordiamo che il Pass è nominale e non cedibile ad altri. Prima di procedere all'acquisto accertati di avere nome, cognome, indirizzo mail e modello moto (per i pass biker). Tre giorni, un circuito leggendario, una community mondiale e un anniversario che capita una sola volta nella vita: Misano è pronta ad accendersi, ma ora tocca a te! Per partecipare alla grande festa del Centenario Ducati compra ora i biglietti.