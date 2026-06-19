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Biglietti World Ducati Week 2026: a Misano la grande festa dei 100 anni Ducati

Biglietti World Ducati Week 2026: a Misano la grande festa dei 100 anni Ducati

Dal 3 al 5 luglio  il WDW torna al Misano World Circuit per celebrare il Centenario Ducati: tre giorni di pista, spettacolo e incontri con i protagonisti Ducati
23 min
Tagsducatimisano world circuit

Dal 3 al 5 luglio 2026 il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ospita il grande raduno internazionale con un’edizione speciale che coincide con il Centenario Ducati. Infatti, il 4 luglio la Casa di Borgo Panigale compie i suoi primi 100 anni.
Vivi l’evento Ducati, acquista qui i biglietti
 

Perché il WDW 2026 sarà imperdibile
Come raccontato da InMoto nello speciale dedicato ai 100 anni Ducati, il 2026 segna un traguardo storico per la Casa di Borgo Panigale: un secolo di innovazione, sviluppo tecnologico e tanti successi sportivi che hanno contribuito a scrivere la storia del motociclismo. Il Misano World Circuit ospiterà un programma ricco di attività, tra test ride, parate, incontri con piloti e tecnici Ducati, spettacoli e iniziative dedicate agli appassionati. Tra i momenti più attesi del weekend spicca la Race of Champions, appuntamento simbolo del World Ducati Week. Per l’edizione 2026 è prevista una formula ancora più coinvolgente, con prove libere e qualifiche il sabato e gara ufficiale la domenica: un mix di velocità e spettacolo che porterà in pista i campioni Ducati davanti al pubblico di Misano.
Partecipa alla celebrazione dei 100 anni Ducati: prenota i biglietti per il WDW.


Biglietti e pass disponibili
Per partecipare al World Ducati Week 2026 sono disponibili due formule di ingresso: 

  • Pass Biker: consente l'accesso all'Evento al partecipante con la propria moto;

  • Pass Visitor: consente l'accesso all'Evento al partecipante come passeggero o a piedi.

Il pass 3 giorni consente di entrare tutti i giorni dell'evento a qualsiasi ora e più volte durante la giornata. Il pass giornaliero consente l'accesso all'evento solo il giorno scelto a qualsiasi ora e più volte durante la giornata.  Ricordiamo che il Pass è nominale e non cedibile ad altri. Prima di procedere all'acquisto accertati di avere nome, cognome, indirizzo mail e modello moto (per i pass biker). Tre giorni, un circuito leggendario, una community mondiale e un anniversario che capita una sola volta nella vita: Misano è pronta ad accendersi, ma ora tocca a te! Per partecipare alla grande festa del Centenario Ducati compra ora i biglietti.

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