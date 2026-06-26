Arrivano i Beatles in Symphony, biglietti per una notte tra i Sassi di Matera

La musica che incontra la bellezza di Palazzo Lanfranchi

La Terrazza di Palazzo Lanfranchi, nel cuore di Matera, si affaccia su uno dei paesaggi più riconoscibili d’Italia - quello dei Sassi, Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Il palazzo infatti, è situato nei pressi di Piazza Pascoli e del Sasso Caveoso tra pietra, storia e un panorama unico. Promette di essere molto più di un’esecuzione musicale. Il 9 luglio è vicino, assicurati i biglietti per vivere una notte unica tra i Sassi di Matera.



Perchè acquistare i biglietti per la serata al Matera Festival

“All You Need Is Love: Beatles in Symphony” rende omaggio a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, i quattro ragazzi di Liverpool che hanno cambiato per sempre la storia della musica e dell’immaginario pop. Le melodie sono parte nella memoria collettiva e tornano sul palco in una forma nuova grazie all’Orchestra ICO Magna Grecia, al L.A. Chorus e alla direzione di Valter Sivilotti. L’appuntamento è fissato per giovedì 9 luglio alle ore 20:30 nell’ambito del Matera Festival 2026 – Museo in Sinfonia e l’evento si annuncia già come una delle serate più attese dell’estate culturale materana. Quindi non perdere tempo: acquista qui i biglietti.

Preparati a cantare i Beatles sotto il cielo della Basilicata.