Finale Mondiali di Calcio 2026 a Milano: biglietti disponibili

Non tutte le partite si chiudono dopo 90 minuti. La finale dei Mondiali di Calcio è una di queste, perché arriva al termine di un percorso lungo, fatto di settimane di sfide ed emozioni che azzerano ogni tipo di distanza tra Paesi e tifosi. Il 19 luglio 2026 alle ore 21:00 la città di Milano sarà al centro della serata con l’evento all’ Arena Milano Est (via R.Pitteri 58), dove la finale dei Mondiali sarà seguita in diretta.

Il calcio mondiale nel cuore di Milano

La finale dei Mondiali 2026 si giocherà il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey, non lontano da New York. Un impianto da oltre 80mila posti e teatro di alcuni tra i più grandi eventi sportivi internazionali. A rendere speciale la serata ci sarà una novità assoluta: per la prima volta la finale della Coppa del Mondo include uno show durante l’intervallo, con una produzione pensata per unire sport, musica e spettacolo. Inoltre, FIFA e Global Citizen hanno confermato il primo halftime show nella storia di una finale Mondiale, curato da Chris Martin e con Madonna, Shakira e BTS.

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Biglietti per la finale dei Mondiali a Milano

Per assistere alla finale dei Mondiali 2026 in diretta, l’appuntamento è all’Arena Milano Est domenica 19 luglio 2026 alle ore 21:00. I biglietti consentono di assistere alla finale dal vivo insieme ad altri tifosi e appassionati. Anche senza la presenza della Nazionale italiana, seguiremo comunque la partita fino al fischio finale. Un evento importante, la partita che chiuderà una Coppa del Mondo storica, la prima a 48 squadre e che assegnerà il titolo più ambito del calcio internazionale.

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E se non sarai a Milano, potrai seguire la finale dei Mondiali 2026 in diretta su DAZN.