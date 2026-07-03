Litfiba, è l’anno del ritorno: biglietti per “17 Re” al Rock in Roma

Con la formazione originale degli anni Ottanta — Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo — tornano sul palco per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, uno degli album più importanti e visionari nella storia del rock italiano. A Roma l’appuntamento è per giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21:00, all’Ippodromo delle Capannelle, per una delle serate più attese del calendario di Rock in Roma 2026.

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