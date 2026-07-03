Litfiba, è l’anno del ritorno: biglietti per “17 Re” al Rock in Roma
Con la formazione originale degli anni Ottanta — Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo — tornano sul palco per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, uno degli album più importanti e visionari nella storia del rock italiano. A Roma l’appuntamento è per giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21:00, all’Ippodromo delle Capannelle, per una delle serate più attese del calendario di Rock in Roma 2026.
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“17 Re”, quarant’anni di un album che ha cambiato il rock italiano
Pubblicato nel 1986 “17 Re” è il doppio album che consacrò i Litfiba come una delle realtà più influenti della nuova scena rock italiana, spingendo la band oltre i confini del rock tradizionale. Con i suoi sedici brani, il disco continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per il rock italiano. Celebrarne il quarantesimo anniversario dal vivo significa riportare sul palco un capitolo fondamentale della musica italiana.
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L’attesa per “QUARANT’ANNI di 17 RE” – tour 2026 è già altissima: 20 date in programma tra giugno e agosto e oltre 50.000 biglietti venduti. La tappa romana del 16 luglio 2026 all’Ippodromo delle Capannelle si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti dell'estate musicale, dove i fan potranno rivivere dal vivo uno degli album simbolo del rock italiano in una serata che promette grandi emozioni.
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