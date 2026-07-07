Biglietti disponibili per il concerto di Shiva all'Este Music Festival 

Dopo il successo ottenuto nei principali palasport italiani e una lunga serie di concerti sold out, Shiva continua con il suo tour estivo che lo porterà fino all’ Este Music Festival . Il concerto di mercoledì 29 luglio alle 21:30 è una delle date più importanti e offrirà al pubblico l'occasione di ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la carriera dell'artista, insieme alle produzioni più recenti che ne hanno consolidato il successo negli anni. I biglietti sono disponibili qui.



Il rap incontra il fascino del Castello Carrarese

Oggi Shiva è una delle voci più influenti del rap italiano. Una carriera in costante crescita, segnata da album di successo, numerose certificazioni e collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della scena italiana. Il 29 luglio salirà sul palco dell'Este Music Festival con uno show che alternerà le hit che hanno segnato il suo percorso artistico ai brani più recenti. A fare da cornice al concerto sarà il Castello Carrarese di Este (PD), storica fortezza medievale e simbolo della città, che ogni estate ospita l'Este Music Festival, trasformandosi in un palcoscenico d'eccezione per alcuni dei principali protagonisti della musica italiana e internazionale.

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Tutte le informazioni sui biglietti

Una serata che unisce musica e spettacolo, con una location esclusiva come quella del Castello Carrarese di Este. Dato l’elevato interesse intorno all'artista e il richiamo di fan provenienti da tutta Italia, è consigliato acquistare i biglietti con anticipo per assicurarsi la partecipazione all'evento. Puoi acquistare i biglietti per il concerto di Shiva sul circuito Vivaticket-Corriere delIo Sport, in programma mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 21:30.

Shiva all'Este Music Festival: assicurati il tuo posto.