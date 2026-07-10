Biglietti Caparezza Live Tour 2026: il grande ritorno a Lecce

Caparezza, il ritorno dal vivo del genio della scena italiana

Caparezza, all’anagrafe Michele Salvemini, da sempre una figura unica nel panorama musicale italiano. Una carriera costruita tra album iconici, canzoni ricche di significato e un linguaggio che mescola satira e riflessione sociale, oggi è uno degli artisti più riconoscibili e innovativi della scena contemporanea. Il Live Tour 2026 arriva dopo anni di attesa e dopo il successo del progetto discografico Orbit Orbit, un lavoro che conferma la sua naturale attitudine sperimentale e narrativa. Il concerto di Lecce è in programma il 5 agosto e sarà un vero viaggio tra brani storici e nuove produzioni. A fare da sfondo ci saranno le Cave del Duca di Lecce, una delle location più suggestive del Sud Italia. Situate in un contesto naturale unico, queste antiche cave offrono un’acustica particolare e un’atmosfera suggestiva che negli anni le ha rese un punto di riferimento per festival e concerti.

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Come acquistare i biglietti per il concerto



I biglietti per Caparezza Live Tour 2026 a Lecce, in programma mercoledì 5 agosto alle 21:00 sono disponibili qui sul circuito Vivaticket-Corriere dello Sport. L’apertura dei cancelli è prevista nel tardo pomeriggio, indicativamente alle 18:30. E’ fortemente consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti per garantirsi l’ingresso. L’evento prevede alcune disposizioni organizzative: ogni biglietto dovrà essere associato al nome dell’acquirente, come previsto dalla normativa vigente, e il limite massimo acquistabile per singola transazione è di 10 biglietti.