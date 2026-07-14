AMA Music Festival: disponibili i biglietti per il 27 agosto con TonyPitony, Bluvertigo e Sarafine
Il festival si svolge nella splendida cornice del Parco di Villa Negri, nel comune di Romano d'Ezzelino, ai piedi del Monte Grappa. Non solo un luogo di concerti, ma un punto d’incontro tra pubblico e musica. Sullo stesso palco tre visioni artistiche molto diverse ma complementari: Sarafine, Bluvertigo e TonyPitony.
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Una line-up che unisce mondi musicali diversi
Ad aprire il live ci sarà Sarafine, un’artista che fonde scrittura pop ed elettronica in un linguaggio contemporaneo e diretto, capace di creare atmosfere intime ma allo stesso tempo potenti. A seguire saliranno sul palco i Bluvertigo, band italiana degli anni ’90 e Duemila, capaci di fondere rock, new wave ed elettronica, con un live che punta a riportare sul palco tutta la loro identità iconica. La chiusura è affidata a TonyPitony, tra i progetti più originali della nuova scena italiana: performance teatrali, elettronica e provocazione si fondono in uno show fuori dagli schemi, trasformando il concerto in un’esperienza totale.
TonyPitony, Bluvertigo e Sarafine ti aspettano all’AMA Music Festival. Qui i biglietti.
Come partecipare all’evento
I biglietti per la serata del 27 agosto 2026 con TonyPitony, Bluvertigo e Sarafine sono già disponibili sul circuito Vivaticket-Corriere dello Sport. Acquistando un unico biglietto potrai assistere a tutti i live previsti sul palco dell’AMA Music Festival. E’ un’occasione pensata per chi vuole immergersi completamente in un evento che unisce musica, performance e sperimentazione artistica. Una serata che si preannuncia tra le più importanti dell’estate e che richiama pubblico da tutta Italia.
Assicurati subito i biglietti per l’AMA Music Festival 2026.