AMA Music Festival: disponibili i biglietti per il 27 agosto con TonyPitony, Bluvertigo e Sarafine

Il festival si svolge nella splendida cornice del Parco di Villa Negri , nel comune di Romano d'Ezzelino , ai piedi del Monte Grappa. Non solo un luogo di concerti, ma un punto d’incontro tra pubblico e musica. Sullo stesso palco tre visioni artistiche molto diverse ma complementari: Sarafine, Bluvertigo e TonyPitony . Assicurati subito i biglietti.



Una line-up che unisce mondi musicali diversi

Ad aprire il live ci sarà Sarafine, un’artista che fonde scrittura pop ed elettronica in un linguaggio contemporaneo e diretto, capace di creare atmosfere intime ma allo stesso tempo potenti. A seguire saliranno sul palco i Bluvertigo, band italiana degli anni ’90 e Duemila, capaci di fondere rock, new wave ed elettronica, con un live che punta a riportare sul palco tutta la loro identità iconica. La chiusura è affidata a TonyPitony, tra i progetti più originali della nuova scena italiana: performance teatrali, elettronica e provocazione si fondono in uno show fuori dagli schemi, trasformando il concerto in un’esperienza totale.

TonyPitony, Bluvertigo e Sarafine ti aspettano all’AMA Music Festival. Qui i biglietti.



Come partecipare all’evento

I biglietti per la serata del 27 agosto 2026 con TonyPitony, Bluvertigo e Sarafine sono già disponibili sul circuito Vivaticket-Corriere dello Sport. Acquistando un unico biglietto potrai assistere a tutti i live previsti sul palco dell’AMA Music Festival. E’ un’occasione pensata per chi vuole immergersi completamente in un evento che unisce musica, performance e sperimentazione artistica. Una serata che si preannuncia tra le più importanti dell’estate e che richiama pubblico da tutta Italia.

Assicurati subito i biglietti per l’AMA Music Festival 2026.