Rothko a Firenze: biglietti per la mostra a Palazzo Strozzi  



Firenze come parte dell’opera

La mostra presenta oltre settanta opere di Mark Rothko, alcune provenienti dalle più importanti collezioni internazionali, tra cui il MoMA, il Tate e Centre Pompidou. Il progetto, curato da Christopher Rothko ed Elena Geuna, evidenzia la trasformazione del linguaggio pittorico dell’artista, capace di passare dalla figura alla pura astrazione, costruendo campi cromatici che invitano lo spettatore a una dimensione di introspezione e silenzio visivo. Uno degli elementi centrali della mostra è il dialogo tra l’opera di Rothko e il patrimonio artistico fiorentino. Il progetto, infatti, si estende oltre Palazzo Strozzi, coinvolgendo luoghi simbolici come il Museo di San Marco e la Biblioteca Medicea Laurenziana, dove le opere entrano in relazione con gli affreschi di Beato Angelico e l’architettura di Michelangelo. Questo confronto diretto tra arte moderna e Rinascimento mette in luce il legame profondo tra la ricerca di Rothko e la tradizione italiana ed è così che Firenze diventa parte integrante dell’opera stessa, amplificando il valore dell’esperienza espositiva.

Assicurati i biglietti per Rothko a Firenze e visita Palazzo Strozzi.



Come visitare la mostra a Palazzo Strozzi

I biglietti per Rothko a Firenze sono disponibili qui sul circuito Vivaticket-Corriere dello Sport e consentono l’accesso all’intero percorso espositivo sia a Palazzo Strozzi sia alle altre sedi coinvolte in città. L’interesse per la mostra è alto, grazie alla presenza di opere raramente esposte in Italia e a un progetto curato nei minimi dettagli. Sarà un’occasione per vivere da vicino uno dei nomi più influenti dell’arte del Novecento in uno dei luoghi più iconici d’Italia.