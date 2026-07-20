L’evento che trasforma un borgo in un fiume: biglietti per ‘A Chiena 2026
Ogni estate c'è un borgo in Italia dove le strade del centro storico si trasformano in un fiume. Succede a Campagna con "A Chiena", una delle manifestazioni popolari più originali d’Italia. Il termine, che nel dialetto locale significa "la piena", racconta di una tradizione antica che, da semplice sistema per la pulizia delle vie cittadine, si è trasformata in un evento capace di unire storia, cultura e divertimento.Tra passeggiate nell'acqua , le iconiche "Secchiate" e un ricco calendario di iniziative, il borgo richiama ogni anno migliaia di visitatori. Acquista con noi i biglietti per ’A Chiena 2026
‘A Chiena 2026: storia, tradizione e rispetto per l'acqua
La storia di 'A Chiena nasce secoli fa dal profondo legame tra Campagna e il fiume Tenza. Già nel XVII secolo le sue acque venivano deviate lungo le vie del centro storico per ripulire le strade del paese. Da semplice necessità quotidiana, questa pratica è diventata negli anni un simbolo dell’identità collettiva di Campagna. Le prime testimonianze risalgono al 1889, con il ripristino del canale del fiume e della nuova pavimentazione di Corso Umberto I per migliorare il deflusso delle acque. Dopo una lunga pausa negli anni Settanta, 'A Chiena negli anni successivi al terremoto dell’Irpinia del 1980, è diventata per la comunità campagnese un momento di condivisione e simbolo di rinascita e speranza. Proprio il legame con l’acqua porta molti visitatori a chiedersi se durante la manifestazione ci sia o meno uno spreco della risorsa idrica. In realtà, il fiume Tenza viene deviato in modo temporaneo e controllato, per poi tornare al suo corso naturale: quindi nessuno spreco, ma solo una gestione attenta di una risorsa preziosa.
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Biglietti e come partecipare
Esiste un solo luogo dove è possibile vivere questa tradizione: il centro storico di Campagna. Partecipare a ’A Chiena significa immergersi in un’esperienza autentica e irripetibile, in cui storia, cultura e divertimento convivono in un contesto unico, dando vita a una delle manifestazioni popolari più originali d’Italia. ’A Chiena 2026 è in programma dal 19 luglio al 23 agosto. Vista la grande partecipazione prevista, soprattutto nei fine settimana e nelle giornate dedicate alle celebri Secchiate, è consigliabile organizzare la visita con anticipo e acquistare i biglietti prima dell’arrivo.
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