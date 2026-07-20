L’evento che trasforma un borgo in un fiume: biglietti per ‘A Chiena 2026

Ogni estate c'è un borgo in Italia dove le strade del centro storico si trasformano in un fiume . Succede a Campagna con "A Chiena" , una delle manifestazioni popolari più originali d’Italia . Il termine, che nel dialetto locale significa "la piena", racconta di una tradizione antica che, da semplice sistema per la pulizia delle vie cittadine, si è trasformata in un evento capace di unire storia, cultura e divertimento.Tra passeggiate nell'acqua , le iconiche "Secchiate" e un ricco calendario di iniziative, il borgo richiama ogni anno migliaia di visitatori. Acquista con noi i biglietti per ’A Chiena 2026



‘A Chiena 2026: storia, tradizione e rispetto per l'acqua

La storia di 'A Chiena nasce secoli fa dal profondo legame tra Campagna e il fiume Tenza. Già nel XVII secolo le sue acque venivano deviate lungo le vie del centro storico per ripulire le strade del paese. Da semplice necessità quotidiana, questa pratica è diventata negli anni un simbolo dell’identità collettiva di Campagna. Le prime testimonianze risalgono al 1889, con il ripristino del canale del fiume e della nuova pavimentazione di Corso Umberto I per migliorare il deflusso delle acque. Dopo una lunga pausa negli anni Settanta, 'A Chiena negli anni successivi al terremoto dell’Irpinia del 1980, è diventata per la comunità campagnese un momento di condivisione e simbolo di rinascita e speranza. Proprio il legame con l’acqua porta molti visitatori a chiedersi se durante la manifestazione ci sia o meno uno spreco della risorsa idrica. In realtà, il fiume Tenza viene deviato in modo temporaneo e controllato, per poi tornare al suo corso naturale: quindi nessuno spreco, ma solo una gestione attenta di una risorsa preziosa.

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Biglietti e come partecipare

Esiste un solo luogo dove è possibile vivere questa tradizione: il centro storico di Campagna. Partecipare a ’A Chiena significa immergersi in un’esperienza autentica e irripetibile, in cui storia, cultura e divertimento convivono in un contesto unico, dando vita a una delle manifestazioni popolari più originali d’Italia. ’A Chiena 2026 è in programma dal 19 luglio al 23 agosto. Vista la grande partecipazione prevista, soprattutto nei fine settimana e nelle giornate dedicate alle celebri Secchiate, è consigliabile organizzare la visita con anticipo e acquistare i biglietti prima dell’arrivo.

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