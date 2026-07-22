Biennale Danza 2026, biglietti per John Neumeier a Venezia



John Neumeier: una vita dedicata alla danza

Venerdì 31 luglio alle ore 11:00, la Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian ospita Talk with John Neumeier, una conversazione condotta dalla critica e giornalista Sarah Crompton, dedicata alla carriera e alla visione artistica di uno dei grandi maestri della coreografia internazionale. Un’occasione per conoscere da vicino il pensiero dell’artista che, insieme a personalità come Jiří Kylián e William Forsythe, ha contribuito a rinnovare profondamente il linguaggio del balletto contemporaneo.

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Nato negli Stati Uniti e formatosi tra America ed Europa, Neumeier ha diretto l’Hamburg Ballet per oltre cinquant’anni, firmando numerose creazioni capaci di unire danza classica, teatro, musica e letteratura. La sua presenza alla Biennale si lega anche a Scirocco, progetto in prima mondiale composto dai capitoli Death in Venice e Bridge of Sighs. Un’opera sospesa tra passato e presente, addio e desiderio, nella quale il Ponte dei Sospiri diventa immagine della memoria e di ciò che non può più tornare.



Biglietti per la Biennale di Danza 2026 e John Neumeier



Il Talk del 31 luglio rappresenta uno dei momenti più significativi del programma: un incontro per attraversare oltre mezzo secolo di balletto grazie all’esperienza di John Neumeier. Inoltre, nei giorni precedenti, la Sala delle Colonne ospiterà anche una selezione cinematografica per raccontare il mondo della danza attraverso prove, spettacoli e vita quotidiana delle compagnie.

27 luglio – Frederick Wiseman , La Danse : un viaggio dietro le quinte del Balletto dell’Opéra di Parigi. Prenota il tuo posto

, : un viaggio dietro le quinte del Balletto dell’Opéra di Parigi. 28 luglio – Elliot Caplan , State of Darkness : Part Four: il racconto della trasmissione e della reinterpretazione di un’opera coreografica. Prenota il tuo posto

, : Part Four: il racconto della trasmissione e della reinterpretazione di un’opera coreografica. 29 luglio – Frederick Wiseman , Ballet : uno sguardo sul lavoro dell’American Ballet Theatre di New York. Prenota il tuo posto

, : uno sguardo sul lavoro dell’American Ballet Theatre di New York. 30 luglio – Frederick Wiseman, Crazy Horse: prove, costumi e creazione scenica nel celebre cabaret parigino. Prenota il tuo posto

Ma il momento centrale del percorso è l’incontro del 31 luglio con John Neumeier, un’occasione per scoprire dalla voce del coreografo come il balletto sappia conservare la memoria del passato e, allo stesso tempo, aprirsi a nuove visioni sul futuro.

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