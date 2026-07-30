Biglietti Cerimonia di Apertura Taranto 2026: vivi l’inizio dei Giochi del Mediterraneo
Taranto si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi internazionali più attesi dell’anno. La Cerimonia di Apertura dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma venerdì 21 agosto 2026 allo Stadio Erasmo Iacovone, trasformerà la città pugliese nel punto d’incontro tra nazioni, atleti e culture diverse, unite dalla passione per lo sport.
XX Giochi del Mediterraneo: scopri subito i biglietti
Lo spettacolo dei Giochi del Mediterraneo
I Giochi del Mediterraneo rappresentano da sempre un importante palcoscenico per lo sport italiano. Nel corso delle precedenti edizioni hanno partecipato campioni come Pietro Mennea, Sara Simeoni, Jury Chechi, Federica Pellegrini e Vanessa Ferrari, contribuendo a rendere l’Italia la nazione più medagliata nella storia della manifestazione. La cerimonia inaugurale rappresenterà il primo grande evento di Taranto 2026, una serata chiamata a raccontare l’identità del Mediterraneo attraverso immagini, musica, sport e partecipazione. L’ingresso delle delegazioni e l’atmosfera dello stadio accompagneranno l’avvio di una manifestazione internazionale che mette al centro valori come collaborazione, inclusione e dialogo tra i popoli.
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Biglietti Cerimonia di Apertura: come partecipare all’evento
L’appuntamento è in programma venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone. I biglietti per la Cerimonia di Apertura sono disponibili online, con la possibilità di consultare i diversi settori dello stadio, i prezzi e i posti ancora disponibili. Prenotare in anticipo permette di assicurarsi l’accesso a uno degli eventi più attesi del calendario sportivo 2026.
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