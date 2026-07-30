Biglietti Cerimonia di Apertura Taranto 2026: vivi l’inizio dei Giochi del Mediterraneo



Lo spettacolo dei Giochi del Mediterraneo

I Giochi del Mediterraneo rappresentano da sempre un importante palcoscenico per lo sport italiano. Nel corso delle precedenti edizioni hanno partecipato campioni come Pietro Mennea, Sara Simeoni, Jury Chechi, Federica Pellegrini e Vanessa Ferrari, contribuendo a rendere l’Italia la nazione più medagliata nella storia della manifestazione. La cerimonia inaugurale rappresenterà il primo grande evento di Taranto 2026, una serata chiamata a raccontare l’identità del Mediterraneo attraverso immagini, musica, sport e partecipazione. L’ingresso delle delegazioni e l’atmosfera dello stadio accompagneranno l’avvio di una manifestazione internazionale che mette al centro valori come collaborazione, inclusione e dialogo tra i popoli.

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Biglietti Cerimonia di Apertura: come partecipare all’evento

L’appuntamento è in programma venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone. I biglietti per la Cerimonia di Apertura sono disponibili online, con la possibilità di consultare i diversi settori dello stadio, i prezzi e i posti ancora disponibili. Prenotare in anticipo permette di assicurarsi l’accesso a uno degli eventi più attesi del calendario sportivo 2026.

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