Elrow Puglia XXL 2026, biglietti per la notte più spettacolare dell’estate a Gallipoli

Colori, musica e spettacolo si preparano a invadere nuovamente il Salento. Sabato 8 agosto 2026 , il Raffo Parco Gondar di Gallipoli ospiterà Elrow Puglia XXL. Per ben dieci ore, dalle 19:00 alle 05:00 , il parco diventerà un universo parallelo dedicato agli appassionati di musica house, techno e di altre grandi produzioni internazionali. Vivi Elrow Puglia XXL: acquista ora i biglietti per l’evento di Gallipoli

Elrow Puglia XXL: tre palchi e uno spettacolo immersivo

Nato a Barcellona e diventato un fenomeno globale del clubbing, Elrow combina musica elettronica, teatro, arti performative ed effetti speciali. L’edizione pugliese si presenterà in formato XXL, con tre stage, scenografie di grandi dimensioni, performer in costume, coriandoli, installazioni e palloni giganti. I mondi di Brownx e Neo Kaos Garden accompagneranno il pubblico in due differenti esperienze visive, mentre la programmazione musicale vedrà protagonisti artisti internazionali, tra cui Gordo. Quello del 2026 non sarà il primo incontro tra Elrow e Gallipoli. Il format è già approdato al Raffo Parco Gondar nel 2023 e tre anni dopo, torna sulle coste salentine con una produzione ancora più ampia.

Preparati al ritorno di Elrow a Gallipoli: biglietti disponibili



Biglietti e come partecipare

L’appuntamento è fissato per sabato 8 agosto 2026, con apertura alle ore 19:00, al Raffo Parco Gondar di Gallipoli, in provincia di Lecce. Considerata la portata dello show e l’attesa per uno degli eventi di musica elettronica più importanti dell’estate, è consigliabile assicurarsi i biglietti in anticipo.

Acquista con noi i biglietti