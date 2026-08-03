Ferrara Buskers Festival 2026, biglietti per 5 giorni di musica e spettacolo

Musica, teatro, danza, acrobazie e molto altro. È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Il Ferrara Buskers Festival torna dal 26 al 30 agosto : per cinque giorni artisti provenienti da tutto il mondo animeranno le strade e le piazze del centro storico di Ferrara, offrendo al pubblico un ricco programma di spettacoli, incontri e performance itineranti . Infatti, ogni visitatore potrà costruire liberamente il proprio percorso, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla magia dell'imprevisto. Acquista i biglietti con noi, clicca qui

Nato nel 1988, il festival ha trasformato Ferrara in una delle capitali internazionali del busking, l'arte di strada capace di creare spettacoli autentici negli spazi urban. Il tema dell'edizione 2026, "Aspettati l'inaspettato",ci accompagnerà in un viaggio tra suoni, linguaggi e culture differenti, con un'attenzione particolare alle tradizioni artistiche orientali.



Oltre 250 artisti e più di 60 spettacoli al giorno

La 39ª edizione riunirà 78 gruppi e 259 artisti provenienti da 27 Paesi diversi: musicisti, acrobati, danzatori, giocolieri e performer daranno vita a oltre 60 spettacoli ogni giorno. Il programma comprende anche laboratori, talk, reading, mostre fotografiche e attività dedicate alle famiglie, oltre a un'ampia offerta di street food, mercatini e al tradizionale Dopofestival. Tra i protagonisti annunciati figura anche Frankie Hi-NRG MC, scelto come artista dell’anno 2026.

Biglietti Buskers Festival: prezzi e date

I biglietti consentono l'accesso agli eventi in programma nel centro storico di Ferrara dal 26 al 30 agosto. Il biglietto giornaliero costa 12 euro, mentre l'abbonamento valido per tutte e cinque le giornate è disponibile al prezzo di 25 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini e i ragazzi fino a 13 anni e per le persone con disabilità.

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