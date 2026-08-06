Biglietti Italia-Cina e Italia-Estonia: due serate di basket azzurro a Trento

Trento sta per ospitare due appuntamenti internazionali con le Nazionali italiane di basket. La sfida tra Italia femminile e Cina aprirà il programma, seguita, il giorno successivo dall’incontro tra la Nazionale maschile e l’Estonia , valido per la Trentino Basket Cup 2026 . Acquista il pacchetto due giorni e vivi entrambe le sfide dell’Italia alla BTS Arena



Italia-Cina e Italia-Estonia, grandi sfide a Trento

Ad aprire il programma sarà la Nazionale femminile, attesa venerdì 21 agosto nell'amichevole contro la Cina. La sfida rappresenterà l’unico impegno delle Azzurre in Italia prima del Mondiale e offrirà al pubblico l’occasione di rivedere una Nazionale reduce dallo storico bronzo della scorsa estate, pronta a tornare nella competizione dopo 32 anni. È ora di sostenere le Azzurre in una delle tappe più importanti del loro percorso.

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Sabato 22 agosto toccherà alla Nazionale maschile affrontare l’Estonia nella Trentino Basket Cup 2026. La gara chiuderà il periodo di preparazione degli Azzurri in Trentino e rappresenterà un banco di prova importante, in vista dei successivi impegni internazionali. Alla BTS Arena il pubblico potrà ritrovare l’Italbasket e sostenere dal vivo la Nazionale guidata dal commissario tecnico Luca Banchi.

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Biglietti e pacchetto due giorni: come assistere alle partite

Per assistere ai due incontri è possibile acquistare il biglietto per una sola partita oppure scegliere il pacchetto due giorni, valido per Italia-Cina femminile e Italia-Estonia maschile. Una soluzione pensata per chi desidera seguire entrambe le Nazionali e vivere per intero il programma azzurro alla BTS Arena.

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