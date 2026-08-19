Biglietti L’Elisir d’amore a Portogruaro: spettacolo del 31 agosto 2026
Il fascino senza tempo di Gaetano Donizetti approda a Portogruaro con L’Elisir d’amore, una delle opere più popolari e coinvolgenti del repertorio lirico. L’appuntamento è per lunedì 31 agosto 2026, alle ore 20.30, al Teatro Comunale Luigi Russolo, nell’ambito di “Consonanze”, il programma della 44ª edizione del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro.
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L’Elisir d’amore a Portogruaro: il cast dello spettacolo del 31 agosto
A dare voce e intensità al capolavoro di Gaetano Donizetti saranno l’Orchestra e il Coro del Teatro Goldoni di Livorno, diretti da Marcello Mottadelli. Sul palco si esibiranno Noemi Umani, Loredana Ferrante, Andrea Calce, Raffaele Raffio e Leonardo Galeazzi, interpreti di una serata che accompagnerà il pubblico tra melodie celebri, sentimento e leggerezza. Un appuntamento capace di coinvolgere sia gli appassionati di lirica sia chi desidera scoprire per la prima volta uno dei titoli più amati dell’opera italiana.
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Come acquistare i biglietti
L’appuntamento è fissato per lunedì 31 agosto 2026 alle ore 20.30 al Teatro Comunale Luigi Russolo di Portogruaro, in provincia di Venezia. I biglietti per la rappresentazione possono essere acquistati online attraverso il canale dedicato del Corriere dello Sport: dalla pagina dell’evento è possibile consultare le disponibilità, selezionare i posti e completare l’ordine in pochi passaggi. Un’opportunità per programmare con anticipo la propria serata e assistere dal vivo a uno dei capolavori più amati di Gaetano Donizetti.
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