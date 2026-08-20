Disponibili i biglietti LBA Supercoppa 2026: la Finale alla Nova Arena di Tortona

Il grande basket italiano arriva a Tortona per uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio della stagione 2026/27. Dopo le semifinali di sabato 19 settembre , la Nova Arena di Tortona domenica 20 settembre alle 18:00 sarà il palcoscenico della Finale di LBA Supercoppa 2026 , la partita che metterà in palio il primo trofeo ufficiale della nuova annata.. Assicurati ora un posto per la Finale di LBA Supercoppa 2026.



A Tortona il primo grande trofeo della stagione

Il programma della Supercoppa porta alla Nova Arena quattro protagoniste del basket italiano: Olimpia Milano, Virtus Bologna, Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia. Le semifinali Milano-Bologna e Tortona-Venezia, in programma sabato 19 settembre, stabiliranno le due squadre che il giorno successivo si contenderanno il titolo.

Il format della competizione promette spettacolo fin dalle semifinali, fino alla sfida che assegnerà il trofeo domenica 20 settembre. La Nova Arena si prepara così ad accogliere tifosi e appassionati per un weekend dedicato al grande basket italiano.

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Come acquistare i biglietti per la Finale di LBA Supercoppa 2026

I biglietti per la Finale di LBA Supercoppa 2026 sono già disponibili online per assistere alla gara di domenica 20 settembre 2026, alle ore 18:00, alla Nova Arena di Tortona. Per gli appassionati è l’occasione di assicurarsi in anticipo un posto per la gara che assegnerà il primo trofeo della stagione, in un appuntamento che mette al centro il meglio del basket italiano e inaugura ufficialmente la nuova annata.

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