Inter-Udinese, biglietti: come acquistarli per la partita di Serie A a San Siro

Manca sempre meno a Inter-Udinese, partita della quarta giornata di Serie A Enilive 2026/27 . Il 14 settembre, San Siro farà da cornice a uno degli appuntamenti più attesi di questo avvio di campionato. Per chi vuole seguire la partita direttamente dagli spalti, i biglietti Inter-Udinese sono già disponibili online



Inter-Udinese, verso la sfida di San Siro

L'Inter riparte sotto la guida di Cristian Chivu, protagonista dello Scudetto e al centro del nuovo progetto nerazzurro: il Corriere dello Sport ha già raccontato dell’ufficialità del suo rinnovo, almeno fino al 2028. L’Inter ha iniziato il campionato con il 4-1 contro il Monza, impreziosito dal gol di tacco di Pio Esposito. Dall'altra parte ci sarà l'Udinese di Kosta Runjaic, che ha scelto la continuità e ha confermato tra i protagonisti della squadra Nicolò Zaniolo, riscattato dall’Udinese. Se ti sei perso la notizia, [leggi tutti i dettagli sul riscatto di Zaniolo da parte dell’Udinese].

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Come acquistare i biglietti Inter-Udinese

I biglietti per Inter-Udinese possono essere acquistati online attraverso il circuito Corriere dello Sport - Vivaticket. Una volta effettuato l’accesso, è possibile verificare i posti ancora disponibili per la partita del 14 settembre 2026 e completare l’acquisto.

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