Biglietti Mondiali di Ginnastica Acrobatica: lo spettacolo mondiale arriva in Italia
Quattro giorni con i migliori atleti del mondo
Quella di Pesaro sarà un’edizione particolarmente significativa: i 30th Acrobatic Gymnastics World Championships arrivano infatti per la prima volta in Italia. La competizione senior riunirà atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a contendersi i titoli attraverso esercizi caratterizzati da lanci, prese, figure di equilibrio e costruzioni acrobatiche eseguite in coppia o in gruppo. Una disciplina in cui la difficoltà tecnica incontra l’armonia del movimento e nella quale ogni esercizio può trasformarsi in pochi istanti in puro spettacolo.
La Vitrifrigo Arena di Pesaro sarà così il centro della ginnastica acrobatica internazionale per quattro giorni, dal giovedì 24 a domenica 27 settembre, offrendo agli appassionati l’occasione di vedere dal vivo una competizione mondiale che celebra nel 2026 la sua 30ª edizione.
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Come acquistare i biglietti
I biglietti per i Mondiali di Ginnastica Acrobatica 2026 permettono di assistere alle competizioni in programma dal 24 al 27 settembre. Sono previste soluzioni per la singola giornata e pass validi per tutte e quattro le giornate della manifestazione. Acquista i biglietti sul circuito Corriere dello Sport-Vivaticket, questo è il momento di assicurarsi il proprio posto e prepararsi a vivere dal vivo uno degli spettacoli più affascinanti della ginnastica internazionale.
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