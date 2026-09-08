Romics ottobre 2026, grandi ospiti e spettacoli: come acquistare i biglietti 

Dal 1° al 4 ottobre 2026 Fiera Roma ospiterà la nuova edizione di Romics , il Festival Internazionale del fumetto, dell’animazione, del cinema e del games . La 37ª edizione conferma la formula che negli anni ha reso Romics uno degli appuntamenti di riferimento per la cultura pop in Italia: padiglioni dedicati all’editoria e al collezionismo, aree gaming, performance cosplay, mostre, proiezioni, incontri con autori e artisti e numerosi appuntamenti dal vivo.Tra i protagonisti annunciati figurano anche alcuni dei Romics d’Oro 2026 , tra cui Sir Ian Livingstone, co-fondatore di Games Workshop e figura centrale nella storia del gaming, la scrittrice e sceneggiatrice Paola Barbato e Simone Legno , artista e co-fondatore del brand tokidoki . Acquista i biglietti



Cosa aspettarsi dalla nuova edizione di Romics

Anche a ottobre il programma sarà articolato tra eventi dedicati ai diversi mondi dell’intrattenimento. Accanto agli incontri con autori, disegnatori e ospiti italiani e internazionali troveranno spazio tutte le novità del settore videoludico, le competizioni, gli appuntamenti dedicati al cosplay e le iniziative legate al mondo del cinema e dell’ animazione. L’appuntamento è quindi dall’1 al 4 ottobre 2026 a Fiera Roma.

Come acquistare i biglietti online

Chi vuole partecipare all’edizione autunnale può già iniziare a organizzare la propria visita. Come? Acquistando il biglietto online attraverso il circuito Corriere dello Sport–Vivaticket: è possibile scegliere il giorno che si preferisce e completare l’acquisto direttamente online. Il vantaggio? Arriverai a Romics con il biglietto già in tasca e puoi iniziare subito a goderti l'evento.

Acquista online il tuo biglietto per Romics ottobre 2026 su Corriere dello Sport–Vivaticket.