San Marino-Kosovo U21, dove acquistare i biglietti per il 24 settembre
San Marino e Kosovo si affrontano in una gara delle qualificazioni agli Europei Under 21, in programma giovedì 24 settembre. Per chi vuole seguire la partita dagli spalti, i biglietti UEFA U21 San Marino-Kosovo sono già in vendita.
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San Marino-Kosovo Under 21, una sfida chiave nel girone
San Marino torna in campo davanti al proprio pubblico contro una nazionale del Kosovo ancora in corsa nel girone di qualificazione agli Europei di categoria. Dopo sette giornate, il Kosovo occupa il quarto posto con 8 punti, mentre l’Under 21 di San Marino prova a mettere in difficoltà il Kosovo davanti al pubblico di Serravalle. La gara del 24 settembre alle 20:30 al San Marino Stadium apre inoltre una settimana importante per i padroni di casa, che il 1° ottobre ospiteranno anche la Spagna.
Biglietti UEFA U21 San Marino-Kosovo, prezzi e dove acquistarli
Il prezzo del biglietto intero per San Marino-Kosovo Under 21 è di 5 euro per tutti i settori, mentre il ridotto è disponibile a 1 euro per Under 15 e persone con disabilità, secondo le condizioni previste dall’organizzatore. Per acquistare online è disponibile la pagina dedicata a UEFA U21 San Marino-Kosovo su Corriere dello Sport-Ticket.
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