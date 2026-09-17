Max Gazzè a Bologna, biglietti e prezzi per le tre date al Teatro Duse

Max Gazzè torna a Bologna con “L’ornamento delle cose secondarie” al Teatro, il progetto che accompagna il suo nuovo lavoro discografico e lo riporta in una dimensione più raccolta, costruita per il palcoscenico. Scegli la tua serata sul circuito Corriere dello Sport-Ticket e preparati a vivere dal vivo il nuovo viaggio musicale di Max Gazzè . I biglietti sono disponibili qui.

Max Gazzè al Teatro Duse con L’ornamento delle cose secondarie

"L’ornamento delle cose secondarie" segna il ritorno discografico di Max Gazzè a cinque anni da "La matematica dei rami" e arriva nell’anno dei trent’anni dal suo debutto. Il disco raccoglie 20 brani inediti, nati anche dal recupero di testi, frammenti e idee lasciati in sospeso nel corso degli anni. Una delle particolarità del progetto è la scelta di accordare l’intero album a 432 Hz, una frequenza poco utilizzata nella musica pop contemporanea e scelta da Gazzè per lavorare su sonorità più organiche e naturali. A Bologna questo nuovo capitolo arriverà sul palco del Teatro Duse il 5, 6 e 7 novembre 2026, sempre alle ore 21:00, tre appuntamenti che porteranno dal vivo il particolare universo sonoro costruito per il disco.

Biglietti Max Gazzè Bologna, prezzi e dove acquistarli

I biglietti per Max Gazzè al Teatro Duse di Bologna sono acquistabili online tramite la pagina dedicata all’evento. I prezzi variano a seconda del settore: puoi scegliere tra platea, prima galleria e palchi, prima galleria con visibilità ridotta e seconda galleria. Consulta i posti ancora disponibili e acquista i biglietti per una delle tre serate di Max Gazzè a Bologna.