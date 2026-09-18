Disponibili i biglietti Inter-Club Brugge, UEFA Champions League 2026/2027: dove e come acquistarli

Inter-Club Brugge si giocherà martedì 13 ottobre 2026 alle ore 21:00 a San Siro , in una delle sfide della UEFA Champions League 2026/27 . Un appuntamento europeo che porterà a Milano la formazione belga e che i tifosi nerazzurri potranno seguire direttamente dagli spalti del Meazza. I biglietti per Inter-Club Brugge sono già in vendita: online è possibile consultare le opzioni disponibili e procedere all’acquisto. Scopri i biglietti per Inter-Club Brugge e scegli il tuo posto a San Siro

Inter e Club Brugge faccia a faccia in Champions League

Inter-Club Brugge è in programma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 21:00 a San Siro, per la UEFA Champions League 2026/27. Sarà il primo confronto ufficiale tra i due club: da una parte l’Inter di Cristian Chivu, campione d’Italia in carica, dall’altra il Club Brugge di Ivan Leko, che ha conquistato nella scorsa stagione il ventesimo titolo nazionale della sua storia. Il Club Brugge torna in Champions dopo aver raggiunto gli spareggi per la fase a eliminazione diretta nell’ultima edizione e si presentano con Hans Vanaken come punto di riferimento. La sfida sarà anche arricchita da alcuni incroci particolari: Yann Sommer, protagonista in nerazzurro nelle ultime stagioni, ha scelto il Club Brugge in estate, mentre Aleksandar Stanković ha percorso la strada opposta dopo l’esperienza in Belgio. Sul fronte Inter, riflettori ancora una volta su Lautaro Martínez, capitano della squadra.

Biglietti: prezzi, disponibilità e dove acquistarli

I biglietti per Inter-Club Brugge di Champions League sono in vendita online attraverso il circuito Corriere dello Sport-Ticket. Sono previste differenti tipologie di titolo d’ingresso, tra cui BASE, PLUS e Hospitality. Prezzi, settori e disponibilità effettiva dei posti possono variare quindi è necessario controllare direttamente durante la procedura di acquisto. Per chi cerca dove comprare i biglietti Inter-Club Brugge, il canale dedicato consente di accedere direttamente alla pagina dell’evento e consultare le opzioni disponibili prima di completare l’acquisto.