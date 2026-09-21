Napoli Racing Show 2026, da oggi in vendita i biglietti per le tribune sul Lungomare Caracciolo

GT, rally e kart: il Lungomare Caracciolo diventa un circuito

Sul Lungomare Caracciolo il motorsport sarà protagonista con discipline e categorie diverse. Le vetture GT saranno le principali attrazioni in pista, tra potenza e tecnologia; il rally si svolgerà su un circuito completamente ridisegnato rispetto agli scorsi anni, pensato per esaltare le caratteristiche dei piloti e rendere più spettacolare la competizione. Spazio anche ai kart, impegnati in una gara ufficiale, valida per il Campionato Nazionale. Accanto alle prove sportive, il programma prevede anche iniziative dedicate al pubblico, come la rassegna “Vini & Oli della Magna Grecia”: degustazioni, incontri e momenti dedicati alle produzioni vitivinicole e olearie del Sud Italia.

Biglietti disponibili sul circuito Corriere dello Sport-Ticket



Biglietti e prezzi biglietti Napoli Racing Show

I biglietti per Napoli Racing Show 2026 sono in vendita da oggi per le giornate di sabato 28 e domenica 29 novembre. Per sabato il biglietto intero della singola sessione, mattutina o pomeridiana, ha un prezzo di 15 euro, mentre per domenica il costo è di 20 euro. Il ridotto per i ragazzi dai 6 ai 13 anni è di 10 euro, mentre per i bambini fino a 5 anni è previsto l’ingresso gratuito secondo le modalità indicate dall’organizzazione.

Consulta prezzi e disponibilità e acquista i biglietti per il Napoli Racing Show 2026.