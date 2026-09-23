Biglietti Milano-Firenze volley: vendita aperta per la sfida di Serie A1 del 3 ottobre

La nuova stagione della Numia Vero Volley Milano parte davanti al pubblico di casa. Sabato 3 ottobre sarà il primo appuntamento della LVF A1 Fineco 2026/27: fischio d’inizio fissato alle 20:30 all’Allianz Cloud di Milano . Per chi vuole seguire la partita dal vivo, la vendita dei biglietti è già iniziata. Acquista qui.

La nuova stagione di Serie A1 femminile

All’Allianz Cloud i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Paola Egonu, capitana e riferimento offensivo della Numia Vero Volley Milano, ma il roster milanese può contare anche sull’esperienza di Anna Danesi, sulla qualità in regia di Francesca Bosio e Giulia Gennari e sulla potenza in attacco di Khalia Lanier. Firenze risponde con una squadra rinnovata, nella quale spiccano la palleggiatrice Jennifer Boldini, la schiacciatrice canadese Caitlin Baird e l’argentina Bianca Cugno. Nomi e caratteristiche diverse, tutto pronto per una sfida che mette subito di fronte due squadre fortissime del campionato.

Biglietti Numia Vero Volley Milano vs Firenze: disponibilità e dove acquistarli

I biglietti per Numia Vero Volley Milano vs Firenze sono in vendita per la sfida di sabato 3 ottobre 2026 alle 20:30. L’acquisto può essere effettuato online tramite il circuito Corriere dello Sport -Ticket, scegliendo tra i posti ancora disponibili all’Allianz Cloud.

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