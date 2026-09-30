Disponibili i biglietti per Virtus Costa Bologna - Maxima Roma 

Virtus Costa Bologna - Maxima Roma si gioca domenica 4 ottobre 2026 alle ore 18:15 al PalaDozza di Bologna . I biglietti per assistere alla sfida sono già in vendita e possono essere acquistati online attraverso il circuito Corriere dello Sport-Ticket.



Tutte le informazioni sulla partita

La Virtus torna davanti al pubblico del PalaDozza per il primo appuntamento della nuova stagione di Serie A 2026/27. Domenica 4 ottobre alle 18:15 le Vu Nere ospiteranno Maxima Roma nella seconda giornata di campionato, in una sfida che arriva poche settimane dopo il confronto tra le due squadre nel precampionato. Sì perché Virtus e Maxima Roma si sono già affrontate il 16 settembre, in occasione dell'ultima amichevole bianconera del precampionato. In quella circostanza Bologna si è imposta per 97-80, al termine di una partita rimasta in equilibrio fino all'ultima frazione. Il 4 ottobre, però, la posta in palio sarà diversa, con i primi punti in casa, della stagione, da conquistare.

Ricordiamo che, per accedere al PalaDozza, gli spettatori dovranno obbligatoriamente portare con sé un documento d'identità valido, che potrà essere richiesto per verificare la

La vendita dei biglietti per Virtus Costa Bologna - Maxima Roma è già aperta.

Acquista qui i biglietti.

Come acquistare o biglietti Virtus Costa Bologna - Maxima Roma

Per chi vuole comprare online i biglietti di Virtus Costa Bologna - Maxima Roma è possibile utilizzare direttamente il circuito Corriere dello Sport-Ticket.

Prezzi, settori e posti effettivamente disponibili possono essere verificati direttamente durante la procedura di acquisto. Per gli abbonati Virtus della stagione 2026/27 è inoltre prevista la possibilità di acquistare fino a tre biglietti a prezzo dedicato, utilizzando il codice di accesso alfanumerico presente sul proprio abbonamento.



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