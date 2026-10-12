Biglietti Torino-Monza: dove comprarli, prezzi e info per la partita del 23 ottobre
La sfida tra Torino e Monza si avvicina e per i tifosi è già possibile organizzarsi per assistere alla gara dagli spalti. I biglietti per Torino-Monza sono acquistabili online attraverso il circuito Corriere dello Sport-Ticket/Vivaticket, con tutte le informazioni aggiornate disponibili nella pagina dell’evento.
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Torino-Monza: data, orario e dove si gioca
Torino-Monza è in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, nel capoluogo piemontese. La partita è valida per l’8ª giornata della Serie A Enilive 2026-2027. La sfida con il Monza arriva in un tratto fitto del calendario del Torino e può diventare un test importante sul piano tattico. Per i granata conteranno ritmo, pressione nella metà campo avversaria e precisione negli ultimi metri, elementi che possono cambiare una partita molto sentita e molto combattuta. Per il Torino sarà una fase intensa del calendario, pochi giorni dopo la trasferta contro il Parma del 19 ottobre e prima della gara contro il Como, fissata per il 27 ottobre.
Come acquistare i biglietti
I biglietti di Torino-Monza sono acquistabili sul circuito Corriere dello Sport-Ticket tramite la pagina dedicata. Per verificare in tempo reale settori, prezzi e disponibilità dei posti, è consigliabile consultare qui tutte le info necessarie.
Consulta prezzi, settori e disponibilità: vai alla pagina dei biglietti Torino-Monza.
Chi ha già deciso di assistere alla partita può procedere direttamente online scegliendo il posto tra quelli ancora disponibili.
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