Biglietti Italia-Bulgaria pallamano, Qualificazioni Mondiali 2027: prezzi e dove comprarli 

I biglietti per Italia-Bulgaria sono in vendita per uno degli appuntamenti più importanti dell’autunno della Nazionale femminile di pallamano. A Follonica (Gr) le azzurre si giocheranno infatti, nell’arco del doppio confronto con la Bulgaria, il passaggio alla fase successiva delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027. Vai alla pagina Corriere dello Sport-Ticket, consulta i prezzi e acquista i biglietti di Italia-Bulgaria.

Sfida decisiva verso i Mondiali 2027: data, orario e programma

L’appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre alle ore 19:00 al PalaGolfo di Follonica, in provincia di Grosseto. Quella in Toscana sarà la gara di ritorno del primo turno di qualificazione ai Mondiali femminili 2027: tre giorni prima, il 22 ottobre alle 18:00, Italia e Bulgaria si affronteranno a Kranevo per il match d’andata. Il doppio confronto rappresenta uno snodo importante nel cammino mondiale delle azzurre: chi avrà la meglio accederà alla seconda fase di qualificazione, in programma con gare di andata e ritorno nell’aprile 2027. L’Italia di Martin Albertsen arriva a questo appuntamento dopo un’estate da ricordare, culminata con la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il lavoro della Nazionale nelle settimane precedenti alla sfida è stato orientato proprio verso il doppio impegno con la Bulgaria, con particolare attenzione alla costruzione del gioco, alla fase difensiva e alle transizioni veloci.

Biglietti Italia-Bulgaria: dove acquistarli, prezzi e riduzioni

I biglietti sono acquistabili sul circuito Corriere dello Sport-Ticket tramite la pagina dedicata all’evento. Per la partita di Follonica sono previste due fasce di prezzo: il biglietto intero costa 10 euro, mentre il ridotto per i ragazzi dai 12 ai 18 anni costa 5 euro. A entrambe le tariffe vanno aggiunti i diritti di prevendita. Per gli Under 12 l’ingresso è gratuito, con verifica dell’età all’ingresso del PalaGolfo.

Vuoi assistere alla sfida? Allora clicca qui e procedi direttamente con l’acquisto