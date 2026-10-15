Biglietti Vero Volley Monza-Verona: come acquistarli per la partita del 25 ottobre a Roma

Domenica 25 ottobre la SuperLega arriva a Roma. Alle 18:00, allo Stadio Olimpico, Vero Volley Monza e Verona si affrontano nella seconda giornata del campionato, e i biglietti sono già acquistabili sul circuito Corriere dello Sport-Ticket. Acquista qui i biglietti

Vero Volley Monza-Verona: data, ora e luogo

La stagione 2026/27 comincia domenica 18 ottobre e una settimana dopo il calendario propone subito Monza-Verona. Si gioca domenica 25 ottobre alle ore18:00, allo Stadio Opiquad Arena di Monza. Monza ha passato gran parte dell’ultimo campionato a inseguire un posto nei playoff. Verona è arrivata alla Final Four di Coppa Italia e per la nuova stagione ha ingaggiato Anders Mol, campione di beach volley. Le due squadre si incontrano alla seconda giornata, quando le gerarchie del campionato sono ancora tutte da definire.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti sono in vendita sul circuito Corriere dello Sport-Ticket. Basta scegliere il settore dal link predisposto per l’evento e completare l’acquisto online: clicca qui per acquistare i biglietti Vero Volley Monza-Verona.