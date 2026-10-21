Biglietti Max Gazzè a Bologna: le tre date al Teatro Duse

Tutto pronto per Max Gazzè, in arrivo a Bologna con tre serate al Teatro Duse , il 5, 6 e 7 novembre 2026. I biglietti sono acquistabili online sul circuito Corriere dello Sport-Ticket .

Come acquistare i biglietti

Il cantautore romano presenta “L’ornamento delle cose secondarie”, il nuovo album che arriva a cinque anni da “La matematica dei rami” e nell’anno dei trent’anni dal suo debutto.

Non è una replica, ma una permanenza, con spazio alla variazione e all’imprevisto. Il progetto, partito il 10 ottobre da Spoleto, accompagna il nuovo disco: venti brani inediti, accordati interamente a 432 Hz per un suono più organico e naturale.

I biglietti sono in vendita su Corriere dello Sport-Ticket/Vivaticket a questo link. I prezzi variano a seconda del settore: platea, prima galleria, palchi, prima galleria con visibilità ridotta e seconda galleria.

*Lo spettacolo non rientra nell’abbonamento DUSElibero.