Basket, Coppa Italia 2023 a Torino: biglietti e prezzi LBA

LBA, Frecciarossa Final Eight: le novità dell'evento

La sede della Frecciarossa Final Eight a Torino è un'onorificenza per l'entusiasmo della Regione per il basket. Pertanto, c'è già un intensivo lavoro in corso in collaborazione con il Comitato Regionale Piemontese della FIP, presieduto da Gianpaolo Mastromarco, per coinvolgere il più possibile tutte le realtà cestistiche della Regione. Inoltre, LBA sta collaborando con diverse realtà locali per rendere la presenza alla Final Eight più semplice e accomodante con l'obiettivo di avere un pubblico degno dell'Evento durante le 7 partite.

Il PalaAlpitour sarà il teatro dell'Evento. Si tratta di uno dei più moderni e capienti impianti sportivi in Italia con oltre 10.000 posti, recentemente utilizzato per la Nitto Atp Finals di tennis. La LBA attrezzerà il palcoscenico appositamente per rendere l'evento particolarmente spettacolare.

Coppia Italia Basket 2023: ecco i biglietti per le partite

Di seguito il calendario della competizione:

Mercoledi 15 Febbraio e Giovedi 16 Febbraio QUARTI DI FINALE

15 Febbraio e Giovedi 16 Febbraio Sabato 18 Febbraio SEMIFINALI

18 Febbraio Domenica 19 Febbraio FINALE

L'evento si terrà al PalaOlimpico corso Sebastopoli snc, 10100 TORINO (TO).

Biglietti in Abbonamento: Acquista i biglietti in abbonamento per l'intero evento

Biglietti per partita: Acquista le singole date