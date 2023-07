Trentino Basket Cup 2023: biglietti, date e prezzi 

La Nazionale azzurra di basket riparte proprio da Trento: il 4 e il 5 agosto 2023 parteciperà all'ottava edizione di Trentino Basket Cup presso la BLM Group Arena. Gli azzurri dovranno vedersela contro la Turchia in semifinale e contro Capo Verde o Cina nella finale di sabato. Il coach Gianmarco Pozzecco guiderà i grandi atleti sul campo, tra i quali merita menzione Simone Fontecchio, reduce dalla stagione in NBA con gli Utah Jazz. Potrebbero completare lo staff anche gli "idoli di casa" Matteo Spagnolo e Diego Flaccadori. Non perdere le partite e scopri come acquistare i biglietti online.