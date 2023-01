INTER-EMPOLI: ultimi 7 biglietti  disponibili: prezzo e acquisto online

Inter-Empoli: dove e come acquistare i biglietti per la partita

Siamo al 17 Gennaio, ore 17:20: I biglietti rimasti sono solo 7 e sono disponibili per il SETTORE OSPITI (Empoli).

Puoi acquistare ora i biglietti per la partita direttamente online grazie a Vivaticket: compra qui i biglietti

Inter-Empoli: come arrivare allo stadio

Stadio Giuseppe Meazza

Indirizzo: Piazzale ANGELO MORATTI SNC, MILANO (MI)

DAGLI AEROPORTI

Una volta arrivati a Linate , prendere il Bus 73 fino a San Babila; proseguire con la metropolitana MM1 Direzione Rho-Fiera (o Molino Dorino), scendendo alla fermata LOTTO. Alla Malpensa occorre seguire le linee automobilistiche dirette a Milano.

IN TRENO

Arrivando a Milano Centrale , Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate: salire sulla metropolitana MM2 Direzione Famagosta, scendendo alla fermata Cadorna FN. Qui effettuare il cambio di linea con la metropolitana MM1 Direzione Rho-Fiera (o Molino Dorino), scendendo alla fermata LOTTO. Arrivando a Milano Porta Genova: salire sulla metropolitana MM2 Direzione Cologno / Gessate, scendendo alla fermata Cadorna FN. Qui effettuare il cambio di linea con la metropolitana MM1 Direzione Rho-Fiera (o Molino Dorino), scendendo alla fermata LOTTO. La nuova Linea M5 salire sulla metropolitana M5 (Lilla-Bignami) direzione San Siro, e scendere al capolinea San Siro Harar Dessiè.

IN AUTO

Arrivando da Torino ( autostrada A4 ): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio. Arrivando da Bologna, Firenze, Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest, uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge facilemente lo stadio. Arrivando da Bergam, Verona, Venezia, Udine ( autostrade A4 ): dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio. Arrivando da Como, Lecco, Svizzera ( autostrada A8 - A9 ): dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.