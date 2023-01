PALERMO-BARI: come e dove acquistare i biglietti della partita di Serie BTK

Il Palermo non perde da 6 giornate e sta scalando la classifica mentre il Bari, trascitato dai gol del capocannoniere Cheddira, punta ad accorciare le distanze ed entrare nella zona playoff che dista solo 3 punti.

Il match del Palermo-Bari promette gol e scintille. Segui il grande calcio dal vivo e non perdere la partita al Barbera.

Palermo-Bari: dove acquistare i biglietti

Partita da non perdere quella fra rosanero e biancorossi valida per la ventunesima giornata di campionato si Serie B. Lo stadio Barbera aprirà le sue porte per la partita serale fra Palermo-Bari. Vivica anche tu dagli spalti e non perdere il match.

Partita: Palermo-Bari

Orario partita: ore 20:30

Dove acquistare i biglietti: in vendita online su VivaTicket

Palermo-Bari: gara ad alto rischio, le misure adottate

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive ha indicato le misure da adottare per la partita Palermo-Bari, ritenuta ad alto rischio. Nello specifico ha deciso di mettere in vendita i biglietti per i residenti in provincia di Bari esclusivamente per il settore opisti e per i tesserati della società sportiva S.S.C. Bari.

I biglietti sono in vendita su VivaTicket.