Lazio-Milan, biglietti partita Serie A: dove acquistarli e come

Le attenzioni in casa Lazio sono rivolte alla sfida di Coppa Italia per l'ottavo di finale contro il Bologna, ma non manca il pensiero per il big match di Serie A Tim contro il Milan.

I tifosi capotilini e rossoneri stanno rispondendo bene alla sfida e hanno già acquistato diecimila tagliandi, si vedrà uno stadio Olimpico pieno.

Dopo il sold out a Reggio Emilia e gli oltre seimila tifosi biancocelesti al Mapei Stadium, è corsa all'acquisto per la propria sedia in prima fila all'Olimpico.

Lazio-Milan, dove e come acquistare i biglietti

La partita è in programma per martedì 24 gennaio 2023. La sfida tra rossoneri e biancocelesti è il big match della diciannovesima giornata di campionato che chiude il girone di ritorno della Serie A.

La vendita libera dei biglietti è iniziata alle 16:00 del 13 gennaio e proseguirà fino alle ore 20:45 del giorno della partita. Per quanto riguarda la vendita dei biglietti per il settore ospiti, questa si chiuderà alle ore 19:00 del 23 gennaio. I ticket si possono acquistare online per entrambe le tifoserie su VivaTicket.