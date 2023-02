Salernitana-Juve: ultimi biglietti rimasti per la partita di oggi

In questa pagina tutti i dettagli per acquistare gli ultimi biglietti disponibili per la partita di questa sera , prevista alle ore 20:45 di oggi (7 Febbraio 2023) allo Stadio Arechi di Salerno.

Nella 21° giornata di Serie A, la Juventus farà visita alla Salernitana. I bianconeri, che hanno ottenuto solo un punto nelle ultime 3 partite di campionato, vantano una delle difese più forti con solo 17 reti subite. La Juventus arriva alla partita dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. La Salernitana, d'altra parte, ha recentemente vinto contro il Lecce dopo le sconfitte contro Atalanta e Napoli.

SALERNITANA - JUVENTUS: come e dove acquistare i biglietti

Puoi acquistare i biglietti direttamente online grazie alla partnership tra Vivaticket e Corriere dello Sport, ecco tutte le informazioni utili ed il link per l'acquisto:

- Data: 07/02/2023

- Orario: 20:45

- Stadio: Arechi (SA)

- Indirizzo: Via Salvador Allende snc, Salerno (SA)

- Acquista i biglietti: Vivaticket Corriere dello Sport





SALERNITANA - JUVENTUS: prezzo biglietti

Il costo dei biglietti per la partita di oggi riguarda esclusivamente le tribune. In particolare sono ancora disponibili i posti in Tribuna Azzurra al costo di 78.78€ e Tribuna Laterale Verde-Nord di 94.53€.

Sono anche presenti le seguenti riduzioni:

- UNDER 14: Valido per coloro che non hanno compiuto 14 anni al momento dell'acquisto

- OVER 65: Valido per coloro che hanno compiuto 65 anni al momento dell'acquisto

- DONNA

