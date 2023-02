Lecce-Roma: acquista ora i biglietti online per la partita

Sabato 11 febbraio alle ore 18:00 , la Roma e il Lecce si affronteranno in una sfida emozionante di Serie A . In questo articolo tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti della partita.



Dopo il recente successo contro Cremona, il Lecce cercherà di fermare la Roma, che è quinta in classifica con sei punti da recuperare sull'Atalanta. La squadra giallorossa viene dalla vittoria per 1-0 sul Gent e affronterà il ritorno di Europa League questo giovedì. Tuttavia, la Roma non vince in campionato da oltre un mese. D'altro canto, il Lecce di Liverani, con tre vittorie consecutive contro Torino, Napoli e Spal, ha sconvolto l'intera zona retrocessione e ha notevolmente alzato la soglia salvezza. I pugliesi sono ora sedicesimi in classifica e sono senza dubbio la squadra più in forma in quella zona. Questo incontro promette di essere un evento molto atteso per i tifosi di entrambe le squadre.

Lecce-Roma: come e dove acquistare i biglietti

Per comprare i biglietti ti basterà cliccare sul link di Vivaticket Corriere dello Sport inserito di seguito, insieme a tutte le informazioni utili per la partita:

- Partita: Lecce–Roma

- Campionato: Serie A

- Data: Sabato 11 febbraio 2023

- Orario: 18:00

- Stadio: Stadio Via del Mare (LE)

- Acquista i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Prezi biglietti Lecce-Roma

Ecco l'elenco dei prezzi ufficiali per la partita:

- Poltronissime: da 140,00 €

- Tribuna Centrale Superiore: da 55,00 €

- Tribuna Centrale Inferiore: da 35,00 €

- Tribuna Est: da 25,00 €

- Curve Nord e Sud / Distinti: da 19,00 €

- Settore Ospiti: da 19,00 €

Controlla ora le disponibilità e acquista online sul sito Vivaticket Corriere dello Sport