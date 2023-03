Lazio-Roma: biglietti del derby finalmente disponibili, comprali qui

In questa pagina troverai tutte le informazioni per prezzi e biglietti sulla partita Lazio-Rom a, il derby della 27ª giornata della Serie A 2022/2023. Oggi finalmente sono disponibili sia per la Roma che per la Lazio i biglietti da acquistare online.

Il Derby di Roma, una delle partite di calcio più attese e accese d'Italia, vedrà la Lazio e la Roma affrontarsi il prossimo 19 marzo 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, la città ospita le due principali squadre della capitale italiana. Nella stagione in corso, la Lazio e la Roma si sono già incontrate una volta (vittoria della Lazio), ma il prossimo incontro sarà sicuramente una delle partite più importanti della Serie A TIM. Oggi, 2 Marzo, la Lazio occupa il quarto posto in classifica, mentre la Roma si trova al quinto posto. Tutti i tifosi delle due squadre possono acquistare i biglietti per assistere alla partita online, sul sito Vivaticket Corriere dello Sport.

Lazio-Roma allo Stadio Olimpico: come acquistare i biglietti

Per acquistare i biglietti della partita online, segui le istruzioni cliccando sul link per l'acquisto fornito di seguito.

Data : 19/03/2023

: 19/03/2023 Orario : ore 18:00

: ore 18:00 Luogo : Stadio Olimpico di Roma

: Stadio Olimpico di Roma Link per acquisto: Vivaticket Corriere dello Sport

Prezzi biglietti Lazio-Roma all'Olimpico

I precedenti derby e le statistiche Lazio vs Roma

Il derby precedente Roma-Lazio si è giocato il 6 novembre 2022, in occasione della 13ª giornata di Serie A. Ad avere la meglio sono stati i biancocelesti, con la vittoria di 0-1 grazie al gol di Felipe Anderson.

Sono un totale di 67 i successi per la Roma, che guida le vittorie nei 168 Derby contro la Lazio. I biancocelesti hanno avuto la meglio in 49 occasioni, mentre i pareggi sono stati ben 65.

Il derby di ritorno per la stagione in corso 2023 è in programma il 19 marzo e sarà valido per la 27ª giornata della Serie A 2022/2023. Calcio d'inizio programmato alle ore 18:00.

Non perdete l'opportunità di assistere a uno dei derby più emozionanti e seguiti al mondo, che si svolgerà nel suggestivo scenario dello Stadio Olimpico di Roma. Acquistate i vostri biglietti online, per non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica e irripetibile.