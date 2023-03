Italia-Inghilterra: ultimi biglietti per le qualificazioni Euro 2024

Si tratta della prima gara del girone di qualificazione agli Europei 2024 e prevede il calcio d’inizio alle ore 20:45. Di seguito tutte le informazioni sulla partita e sull'acquisto dei biglietti online.

Italia-Inghilterra: come acquistare i biglietti per la partita

Data : 23 marzo 2023

: 23 marzo 2023 Orario : 20:45

: 20:45 Dove si trova : Stadio Diego Armando Maradona - Napoli

: Stadio Diego Armando Maradona - Napoli Come acquistare i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Italia-Inghilterra: prezzo dei biglietti per la partita

I biglietti di Italia-Inghilterra stanno andando a ruba, molti posti, già mentre scriviamo, non sono più disponibili. Indicativamente il costo dei biglietti varia dai 16.50€ per la curva, arrivando ai 52.00€ circa per le tribune. Controlla le disponibilità in tempo reale seguendo il nostro link su come acquistare i biglietti.

Riduzioni attive sui titoli

VIVO AZZURRO : valido per i titolari di Vivo Azzuro card

: valido per i titolari di Vivo Azzuro card OVER 65 : valido per gli Over 65 alla data evento

: valido per gli Over 65 alla data evento UNDER 12 : valido per gli Under 12 alla data acquisto

: valido per gli Under 12 alla data acquisto INTERO FAMILY : intero family

: intero family FAMIGLIA ADULTO : valida per la vendita in contemporanea di 2 Adulti e 1 o 2 figli under 18

: valida per la vendita in contemporanea di 2 Adulti e 1 o 2 figli under 18 FAMIGLIA UNDER 18: valida per la vendita in contemporanea di 2 Adulti e 1 o 2 figli under 18

Italia-Inghilterra: il ritorno in terra partenopea

A quasi 10 anni di distanza la nazionale italiana ritorna a giocare in terra partenopea, replicando il match contro l'Inghilterra che era stata già affrontata lo scorso 23 settembre, quando gli azzurri si guadagnarono, in Ungheria, la vittoria nella Nations League grazie al gol di Raspadori. Di 30 confronti complessivi 11 sono, invece, i trionfi che l'Italia si è guadagnata contro la stessa, tra cui la memorabile finale di Euro 2020 allo stadio di Wembley, quando ai rigori si aggiudicò il titolo di "campione d'Europa".