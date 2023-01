Madonna in concerto in Italia, attesa alle stelle: data, prezzi e disponibilità dei biglietti

Mancano ancora dieci mesi ma in Italia l'attesa è gia alle stelle per Madonna , con il suo 'The Celebration Tour' che farà tappa a Milano il 23 novembre prossimo (al Mediolanum Forum di Assago) nell'unica data programmata dalla star mondiale del pop nel nostro Paese, dove tornerà dopo otto anni di assenza.

La prevendita

I membri del Fan Club di Madonna avranno l'opportunità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva dal 18 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 visitando il sito madonna.com. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle 10:00 del 20 gennaio sul portale vivaticket.com. I fan, in assoluto, potranno acquistare pacchetti VIP, inclusi biglietti premium, accesso esclusivo a un tour dietro le quinte, foto di gruppo sul palco, ricevimento pre-show, litografia in edizione limitata e altro ancora.

I prezzi dei biglietti

Parterre A in piedi 287,50 euro

Parterre B in piedi 201,25 euro

Primo Settore Numerato 345 euro

Secondo Settore Numerato 287,50 euro

Terzo Settore Numerato 201,25 euro

Quarto Settore Numerato 138 euro

Quinto Settore Numerato 92 euro

Sesto Settore Numerato 46 euro

I prezzi dei 'Pacchetti Vip'

Immaculate Vip Package 945 euro

Iconic Vip Package 637,50 euro

Gold Circle Early Entry Ticket Package 437,50 euro

You Can Dance Premium Ticket Package 495 euro

Where’s The Party Premium Ticket Package 387,50 euro

Le altre date del tour

La cantante ha annunciato 'Madonna: The Celebration Tour' in un video che strizza l'occhio al suo film 'Truth or Dare'. Il video vede la partecipazione di nomi illustri come Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre e si conclude con Amy Schumer che sfida la superstar ad andare in tour e a esibirsi in tutti i grandi successi. Il tour mondiale che toccherà 35 città prenderà il via in Nord America il 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver (BC), con tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles e altre ancora, prima di approdare in Europa dove toccherà 11 città in autunno, tra cui Londra, Barcellona, Parigi e Stoccolma. "The Celebration Tour" si concluderà ad Amsterdam, in Olanda, venerdì primo dicembre allo Ziggo Dome. "Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando", ha dichiarato la star statunitense. 'The Celebration Tour' avrà come ospite speciale Bob the Drag Queen, alias Caldwell Tidicue, in tutte le date. Il nuovo brano di Madonna, 'Back that Up to the Beat', sarà in tutte le radio italiane a partire dal 27 gennaio 2023.

https://vivaticket.corrieredellosport.it/it/event/madonna-the-celebration-tour/201572?qubsq=fb8ff423-4a7a-409c-aa6a-1c8a301205f9&qubsp=d3e970b9-9e93-49a9-8929-2d944f939178&qubsts=1674045825&qubsc=bestunion&qubse=vivaticketserver&qubsrt=Safetynet&qubsh=3b822c5518c3277f531a10f8816bdbb4