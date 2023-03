I Muse live in Italia! Biglietti per Roma e Milano 

I Muse suoneranno live in Italia il 18 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma e il 22 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano. Ma queste sono soltanto due delle tappe del Will Of The People tour , che farà scalo negli stadi più famosi di Francia, Svizzera, Austria, Olanda e Germania. Non perdere l'occasione di rivedere dal vivo la band brit-rock più famosa del panorama musicale globale e acquista i tuoi biglietti online. Di seguito tutte le informazioni.

Biglietti per lo show live dei Muse

Ecco tutte le informazioni su data, città, orario, indirizzo e link per acquistare online il tagliandino.

Roma

Data : 18 luglio 2023

: 18 luglio 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Indirizzo : Stadio Olimpico - Roma

: Stadio Olimpico - Roma Come acquistare il biglietto online: Vivaticket Corriere dello Sport

Milano

Data : 22 luglio 2023

: 22 luglio 2023 Orario : 20:45

: 20:45 Indirizzo : Stadio San Siro - Milano

: Stadio San Siro - Milano Come acquistare il biglietto online: Vivaticket Corriere dello Sport

Biglietti e prezzi per Roma - Stadio Olimpico

PRATO : a partire da 85.33€ €

: a partire da 85.33€ € TRIBUNA MONTE MARIO NUMERATA : a partire da 91.43€

: a partire da 91.43€ DISTINTI NORD-OVEST : a partire da 67.05€

: a partire da 67.05€ DISTINTI SUD-OVEST : a partire da 67.05€

: a partire da 67.05€ CURVA NORD : a partire da 51.20€

: a partire da 51.20€ CURVA SUD: a partire da 51.20€

Biglietti e prezzi per Milano - Stadio San Siro

2 Anello Numerato Rosso : a partire da 91.43€

: a partire da 91.43€ 1 Anello Numerato Blu : a partire da 85.33€

: a partire da 85.33€ 2 Anello Numerato Verde : a partire da 60.95€

: a partire da 60.95€ 2 Anello Numerato Blu : a partire da 60.95€

: a partire da 60.95€ 3 Anello Numerato Rosso : a partire da 60.95€

: a partire da 60.95€ 3 Anello Numerato Verde : a partire da 48.76€

: a partire da 48.76€ 3 Anello Numerato Blu: a partire da 48.76€

Un discorso politico in musica: il nuovo album dei Muse è storia

Uscito il 26 agosto 2022, il nuovo disco dei Muse, "Will of The People", è un vero e proprio racconto intimo messo in musica, una confessione universale delle paure e delle incertezze che il mondo di oggi può suscitare in ognuno di noi. Tra pandemia, guerre, disastri naturali e rivolte Matt Bellamy ha deciso di realizzare un "album-testimonianza" del suo viaggio personale nella realtà di oggi, dispensando attraverso parole in musica una chiave per affrontare il futuro. I Royal Blood, duo inglese, formato da Mike Kerr e Ben Thatcher, saranno gli ospiti speciali delle tue imperdibili date italiane.