Noel Gallagher’s High Flying Birds: biglietti per Milano

Biglietti per Noel Gallagher’s High Flying Birds

Di seguito puoi trovare tutte le informazioni necessarie sull'evento e sulle modalità di acquisto online dei biglietti.

Data : 8 novembre 2023

: 8 novembre 2023 Ora : 20:30

: 20:30 Indirizzo : Mediolanum Forum di Assago - Milano

: Mediolanum Forum di Assago - Milano Come acquistare i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Prezzo dei biglietti

1 Settore : a partire da 85,33€

: a partire da 85,33€ 2 Settore : a partire da 79,24€

: a partire da 79,24€ 3 Settore : a partire da 60,95€

: a partire da 60,95€ 4 Settore: a partire da 48,76€

"Council Skies", l'omaggio alla citta di Manchester

Council Skies, il nuovo album di Noel Gallagher’s High Flying Birds, uscirà il prossimo 2 giugno 2023. Questo è il quarto progetto musicale da solista per Noel ed è stato anticipato dalla pubblicazione di due singoli: "Pretty Boy", uno psichedelico brano new wave che vanta della preziosa collaborazione di Jonny Marr degli Smiths, e "Easy Now", classica ballad orchestrale amata da tutti i nostalgici degli Oasis. Questo secondo singolo estratto dal disco, tra l'altro, ha uno straordinario videoclip diretto da olin Salil Cardo che prevede la partecipazione dell'attrice australiana Milly Alcock, famosa per il ruolo di principessa nell'acclamata serie House of the Dragon. "Council Skies" è un ritorno alle origini, un sogno ad occhi aperti e un viaggio nel passato. La copertina è un omaggio alla citta di Manchester, nonchè una foto scattata dal fotografo Kevin Cummins che immortala la strumentazione live della band posizionata proprio nel punto in cui sorgeva il Maine Road Football Stadium, ossia la casa del Manchester City dal 1923 al 2003. Il titolo dell'album, invece, deriva dal libro dell’illustratore Pete McKeee, grande amico di Noel.