Red Hot Chili Peppers: biglietti per l’unica data di Milano

Si prospetta un'estate italiana 2023 ricca di musica e di divertimento! Tornano a Milano , in occasione degli I Days Milano Coca-Cola gli amatissimi Red Hot Chili Peppers . Saranno gli headliner della terza serata dell'evento rock più unico di tutti. La tappa italiana è solo un breve pit stop di un tour assolutamente più grande che partirà il 29 marzo da Vancouver: 23 date tra arene e festival del Nord America e dell'Europa. Ospiti del calibro dei The Strokes, Iggy Pop, The Roots, Thundercat e King Princess si uniranno alla mitica band nel corso dei concerti in giro per il mondo. Scorpi ora come acquistare i biglietti per lo spettacolo live del 2 luglio a Milano e per ascoltare il loro nuovo album "Return of the Dream Canteen".

Biglietti per i Red Hot Chili Peppers

Di seguito tutte le informazioni su data, orario, indirizzo e disponibilità dei biglietti.

Data : 2 luglio 2023

Orario : 17:30

Indirizzo : Ippodromo SNAI LA MAURA - Milano

Come acquistare i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Prezzo dei Biglietti

POSTO UNICO Ingresso-ROSSO: INTERO € 85,33

Ingresso-Giallo: INTERO € 85,33 VIP PACK 2 - EARLY ENTRY VIP PACKAGE: € 242,21

Riduzioni attive

Il funk rock statunitense più bello di tutti: quello dei Red Hot

Il tour 2023 dei Red Hot è pronto e la folla non vede l'ora di ascoltare live i pezzi degli album pubblicati nel 2022: "Unlimited Love" e "Return of the Dream Canteen". I due album, registrati in studio nelle stesse sessioni e prodotti dal collaboratore storico Rick Rubin, sono due facce della stessa medaglia che segnano il leggendario ritorno di John Frusciante dopo Stadium Arcadium del 2006. "Return of the Dream Canteen" ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Top Album Sales Chart, così come il precedente "Unlimited Love" aveva fatto in aprile. Talento, desiderio, voglia di fare musica insieme e grande qualità strumentale. L'effetto Frusciante si sente perchè "Return of the Dream Canteen" è un album esplosivo e le 17 tracce lo dimostrano: il primo singolo "Tippa My Tongua" è un brano in perfetto funk rock stil Red Hot; "Reach Out" è un capolavoro con strofe da ballad che però, poi, esplode nel rock più puro con gli assoli di chitarra; "Carry Me Home" è l'apoteosi del genio di Frusciante. Insomma, i Red Hot sono la band rock più forte di tutti i tempi, per cui non perdere l'occasione di scatenarti con loro sul palco milanese nell'estate 2023!