The Black Keys + Liam Gallagher: biglietti e prezzi per Milano 

Biglietti per The Black Keys e Liam Gallagher

Di seguito tutte le informazioni su: data, orario, indirizzo, modalità d'acquisto e prezzo dei biglietti.

Data : 1 luglio 2023

: 1 luglio 2023 Orario : 17:30

: 17:30 Indirizzo : Ippodromo SNAI LA MAURA - Milano

: Ippodromo SNAI LA MAURA - Milano Come acquistare i biglietti online: Vivaticket Corriere dello Sport

Prezzo dei biglietti

PIT : a partire da 91,43€

: a partire da 91,43€ POSTO UNICO - Ingresso ROSSO: a partire da 67,05€

- Ingresso ROSSO: a partire da 67,05€ VIP PACK 1 - SUPER PIT : a partire da 398,83€

: a partire da 398,83€ VIP PACK 2 - EARLY ENTRY: a partire da 197,43€

The Black Keys e Liam Gallagher: le firme rock del festival

The Black Keys sono una tra le band più elettrizzanti e taglienti del panorama musicale: loro sono blues e nuova psichedelia, sono rock puro senza fronzoli e onde d'elettricità. Questa band statunitense, che ha pubblicato a maggio 2022 il suo ultimo e undicesimo disco "Droupt Boogie", bello tanto quanto "Brothers" e "El Camino", torna in Italia dopo otto anni di distanza dall'ultimo live, per ripercorre in uno spettacolare concerto tutti i vent'anni di una florida carriera fatta di vittorie e scalate verso il successo. Iconici questi singoli dalla chimica naturale e dal gusto per la vera scrittura rock, che attraversano gli anni ma che non passano mai di moda: Eagle Birds (2009), Gold on the Ceiling (2011), Everlasting Light (2010) e Lonely Boy (2011). I Keys non saranno, però, gli unici a calcare il palco degli I Days, perchè Liam Gallagher farà loro seguito nell'estiva giornata piena di musica del 1 luglio. I fan di Liam potranno ascoltare live tutti i brani più famosi del suo repertorio da solista: da “C’mon You Know”, terzo e ultimo album, a "As You Were" e "Why Me? Why Not". Tutti e tre gli album hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito, dimostrandosi uan formula musicale vincente per il loro sound rock familiare e brillante e per la qualità strumentale che crea sempre una magica atmosfera. Non mancheranno, per la gioia dei nostalgici, revivals dal repertorio degli Oasis: Liam farà rivivere al pubblico la magia di ascoltare le hit e le canzoni pià famose della band icona del britrock e della cultura pop contemporanea.